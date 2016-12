Bárta přilákal do kostela stovky návštěvníků

Kladruby - Kapacita kostela byla to jediné, co trochu pokazilo vizitku jinak zajímavému vánočnímu koncertu.

Václav Noid Bárta sklidil v klášterním kostele zasloužený úspěch.Foto: DENÍK/ Jindřich Sýkora

– Prostor před klášterem v Kladrubech připomínal během pátečního večera spíše jedno velké parkoviště. A nebylo se čemu divit. V prostorách klášterního kostela totiž vystoupil známý a oblíbený český zpěvák, skladatel a herec Václav Noid Bárta. Některým by se mohlo zdát, že tento interpret, známý spíše pro svou rockovou tvorbu, se do těcho míst dvakrát nehodí. Opak byl ale pravdou.



Bárta předvedl vystoupení, za které by se nemusel stydět žádný umělec, pro kterého je hraní v podobných podmínkách denním chlebem. Zazněly písně jak z jeho vlastní tvorby, tak i léty prověřené kousky, které přivolávají vánoční atmosféru. Jako příklad za všechny jistě stojí klasika v podobě písně Let it Snow.



Zpěvák naplnil klášterní kostel doslova k prasknutí. „Je tady přibližně pět set až šest lidí. Dá se říci, že jsme s tím trochu počítali. Pan Bárta má své fanoušky napříč věkovými kategoriemi a osloví opravdu téměř každého," řekla Deníku jedna z pořadatelek koncertu. Bohužel velká návštěvnost byla zároveň jediným menším problémem tohoto koncertu. Mnozí si totiž užili pouze jeho zvukovou část. „Zkušenost zajímavá, ale bylo by dobré pana Bártu i vidět. To se nám dnes ale nepovedlo," okomentovala situaci jedna z návštěvnic.



Zajímavostí také bylo, že vstup byl dobrovolný a vítěžek poputuje právě na kladrubský klášter. Jak organizátoři potvrdili, lidé rozhodně pouze nevyužili situace a na podporu této památky opravdu mnozí přispěli.