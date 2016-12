Betlémské světlo je rok od roku oblíbenější

Tachov - Skautské týpí na náměstí se již stalo tradicí, kterou si někteří již automaticky spojují s vánočními svátky. Betlémské světlo z rukou skautů nechybělo ani letos.

Betlémské světlo z rukou skautů bylo k dostání přímo na štědrý den.Foto: DENÍK/ Jindřich Sýkora

Poprvé se týpí skautského střediska Tajfun Tachov na náměstí vztyčilo v roce 2008. „Přechozí tři roky jsme jej roznášeli, takže skauti a skautky ze skautského střediska Tajfun Tachov přivážejí Betlémské světýlko do Tachova od roku 2005. Pouze jednou nám počasí nedovolilo postavit týpí, ve kterém máme Betlémské světýlko," řekl Deníku člen střediska Tajfun Tachov Radovan Končický.



Jak dále člen tachovských skautů uvedl, zájem o tento symbol opravdu zrůstá. Letošní rok byl tím nejúspěšnějším za celou historii. „ Betlémské světlo jsme rozdali jedenasedmdesáti zájemcům. Tak jako každý rok, i letos jsme tento symbol odnesli i do domovů důchodců a seniorů v Tachově. V předchozích letech jsme Betlémské světýlko rozdávali převážně dvacátého třetího prosince, ale letos jsme zvolili rozdávání na štědrý den a ač počasí nebylo úplně ideální, tak velké množství zájemců nám bylo odměnou za rozdávání Betlémského světla o štědrém dni. Opravdu nás to moc potěšilo."

Zájem od občanů byl vidět i z dálky. Téměř pokaždé během dopoledne se u týpí někdo zastavil, v jednu chvíli vznikla i menší fronta. Co se týče budoucnosti rozdávání Betlémského světla, vidí to skauti pouze pozitivně. Ti, kteří si na tuto tradici již zvykli, se o ní rozhodně nemusí bát. Skautské týpí a Betlémské světlo budou i příští rok.