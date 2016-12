Betlémské světlo je v Tachově

Tachov - Další ze znaku klasických vánoc dorazil do okresního města. A opět je k dispozici i veřejnosti.

Betlémské světlo do kostela Nanebevzetí Panny Marie již tradičně přinesli tachovští skauti.Foto: DENÍK/ Jindřich Sýkora



Tachov – Do kostela Nanebevzetí Panny Marie jej již tradičně doprovodili tachovští skauti ze střediska Tajfun. Stalo se tak na začátku čtvrté mše adventní. „Pořádně si již nevzpomeneme po kolikáté to přesně bude. Snažili jsme se to počítat a nejspíše to bude přibližně kolem dvacátého donešení betlémského světla," řekla Deníku členka tachovských skautů Kristina Pěchoučková.



Jak ale vysvětlil další člen Tajfunu, známý pod přezdívkou Datel, tento symbol má mnohem hlubší význam. „Bohužel se nám tady valí Santa Claus, sobi a buhví ještě co. A ta naše evropská tradiční kulura začíná ustupovat do pozadí. Především ale začíná zapomínat na hlavní symbol vánoc. Chybí zde lidská dimenze a to je podstata vánoc. Hlavní je svátky si užít, ne se koukat na to, jestli je dobře uklizeno, nebo jaký jsme dostali dárek. Další věc jsou opuštění lidé, které třeba nikdo během těchto svátků nenávštíví. Proto my uděláme alespoň to, že navštívíme například domovy důchodců, kde Betlémské světlo také zanecháme. Můžeme tím udělat alespoň malou radost a to je to nejdůležitější.

Snažíme se vlastně připomenout, že člověk nemusí být hodný na druhé pouze o vánocích. Že to krásné může být přes celý rok. Že jsme stále jenom lidi a mohli by jsme na sebe být hodnější."



Jak již bylo řečeno na začátku článku, Betlémské světlo je opět k dispozici i pro veřejnost. Nejprve bude symbol umístěn přímo v kostele. Na štědrý den se již tradičně přesune na náměstí do skautského týpí, kde si jej zájemci během dopoledne budou moct také vyzvednout a vnést do svých domovů další z tradičních znaků nadcházejících svátků.

Co se týče historie, do České republiky Betlémské světlo poprvé doputovalo v roce 1989 až pod sochu svatého Václava v Praze. Betlémské světlo k nám tradičně poputuje z Vídně, kde ho rakouští skauti a skautky předají skautským delegacím z celé Evropy. Za Česko tradičně přeberou plamínek skauti a skautky z Brna, odkud se šíří na stovky míst po celém Česku, mezi které se řadí i Tachov. Jak již bylo řečeno, kostely nejsou jediným místem, kde se tento symbol objevuje. Každoročně se donaší například i do domovů pro seniory a do dalších podobných zařízení.