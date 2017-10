Běžci opět vyrazí z Pístova do Chodové Plané

Chodová Planá - Přespolní běh od památníku na Pístově s cílem na stadionu v Chodové Plané se uskuteční nadcházející neděli.

Běh z Pístova se každoročně těší bohaté účasti všech věkových kategorií.Foto: Deník / Hříbal Antonín

Už 43. ročník běžeckého závodu připravil místní Sportklub a trať dlouhá 8,3 km opět závodníky zavede na kopcovitý terén do lesa, na louky a poběží se také po asfaltové silnici. Rekord tratě z roku 1980 drží Vlastimil Zwiefelhofer časem 24 minut 44 vteřin.



Přihlášky a prezentace závodníků jsou od 9:30 do 10:25 hodin na stadionu v Chodové Plané. Pak účastníky závodu odveze autobus v 10:30 ze stadionu na Pístov, kde startovní výstřel zazní přesně v 11 hodin.



Závod z Pístova je rozdělen do těchto kategorií:

ročníky 1978 a mladší – muži (do 39 let)

ročníky 1968 – 1977 – veteráni I (40 – 49 let)

ročníky 1958 – 1967 – veteráni II (50 – 59 let)

ročníky 1948 – 1957 – veteráni III (60 – 69 let)

ročníky 1947 a starší – veteráni IV (nad 70 let)

ročníky 1978 a mladší – ženy (do 39 let)

ročníky 1968 – 1977 – veteránky I (40 – 49 let)

ročníky 1967 a starší – veteránky II (nad 50 let)

Závodníci mladší 15 let pouze za přítomnosti a se souhlasem zákonných zástupců.