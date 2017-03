Čápi už se vrátili také do Plané

Planá - Z řady míst tachovského okresu přicházejí zprávy o návratu čápů po zimě. Jednu z nich poslal Deníku také Ivan Tomášek z Plané.

"Při procházce centrálním parkem v Plané jsem narazil na procházejícího se čápa, který také lovil dnešní sluneční paprsky," napsal v pátek k fotografiím, které do redakce poslal. Nebyl to ovšem jediný čáp, který se do Plané vrátil. "Druhý se usadil na komíně bývalé mincovny," dodal čtenář.

