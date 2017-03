Capri z Čečkovic opět míří do Alp

Čečkovice - Zdolat vysokohorský silniční terén v rakouských Alpách hodlá opět po roce Jaroslav Hofmann z Čečkovic. Na trať vyrazí, tak jako loni, se svým Fordem Capri, modelem, ve kterém jezdili seriáloví Profesionálové.

VETERÁNA PROVĚŘÍ V ALPÁCH. Jak sám majitel říká, auto doslova vytáhl hrobníkovi z lopaty. Roky práce se ale zúročily. Teprve tři desítky let starý veterán vyrazil opět po renovaci na silnice v roce 2014.Foto: Deník / Hříbal Antonín

Nadšenec a majitel několika veteránů, které si sám opravuje i renovuje, nechce ale cestu jet sám. Přidat se mohu další řidiči s veterány. „Mám jen podmínku, aby vůz byl v perfektním stavu, hlavně brzdy dostanou zabrat, a aby auto bylo starší než dvacet pět let,“ řekl Deníku Hofmann a upřesnil, kam se pojede. „Máme dva cíle. Konec vysokohorské silnice pod vrcholem Grossglockner, nejvyšší hory Rakouska, a také navštívíme Orlí hnízdo.“ Podobně jako loni, tentokrát ale pojedou veterány opačným směrem. „Nyní jedeme do Německa, pak do Rakouska a zpět domů.“

První zastávkou bude muzeum ve Furthu im Wald. „Druhý den bychom navštívili Orlí hnízdo. Auta se zde musí nechat dole, nahoru jezdí kyvadlová autobusová doprava, ale silnice jsou natolik úzké, že je to zážitek,“ popsal dále Hofmann. Třetí den by měly veterány dojet k největší ledové jeskyni, dále do Kaprunu k jezeru Zell am See. Čtvrtý den výprava dorazí pod Grossglockner a pátý den uvidí kaskádu vodopádů.

Akce, kterou pořádá nadšenec a majitel veteránů Jaroslav Hofmann z Čečkovic, se koná od 1. do 6. července. Účastníci neplatí žádné startovné, jen přímé náklady. Celá trasa se jede takzvaně po vlastní ose. Doporučenou výbavou vozidla je tažná tyč, hasicí přístroj a reflexní vesty podle obsazených sedadel; lepší je podle počtu sedadel.

Výzva: do Alp s veteránem Kdo z majitelů veteránů by chtěl v červenci společně vyrazit do Alp, může se ozvat na e-mail antonin.hribal@denik.cz nebo přímo organizátorovi Hofmann.Bor@seznam.cz