Černá skládka vydala tuny odpadu

Ošelín - Nemalou práci za sebou mají občané Ošelína, místní zemědělci a chalupáři z Lobzů. Všichni se totiž podíleli na brigádě, která měla vyčistit právě okolí Lobzů. "Celkově se odvezly tři kontejnery odpadu.

Ošelín - Dobrovolníci během úklidu Lobzů u Ošelína vysbírali několik tun odpadu.Foto: Obecní úřad Ošelín

Těžko říci, kolik odpady vážily, ale bylo to tak kolem tří tun. Hodně místa v kontejnerech zabraly také pneumatiky, které se v lese nacházely. Byla to poměrně náročná práce, ale stálo to za to. Rozhodně bych chtěl velmi poděkovat všem, kteří se brigády zúčastnili. Jak občanům Ošelína, místním zemědělcům, tak chatařům," řekl Deníku starosta Ošelína Jiří Ševčík.

Jak dále starosta naznačil, černá skládka v těchto místech není rozhodně jednorázovou záležitostí. "Stejně jako v dalších podobných případech, i zde je to dlouhodobý problém. Je to přibližně dvacet pět let, kdy zde opravdu byla legální skládka. Ale tyto časy jsou již dávno pryč. Bohužel někteří nechtějí tento fakt přijmout, nebo ho přehlížejí. Ale přitom se zde už nachází normální les."

Se zakladateli černých skládek se tak rozhodla nejen obec alespoň nějak bojovat. "Budou zde nainstalovány fotopasti. Dále jsou již ve výrobě cedule, které upozorňují, že zde opravdu není skládka a že je celý prostor monitorován. Také sami chalupáři z Lobzů si budou místo více hlídat. Dalším krokem bude zničení několika cestiček, které případným zakladatelům černých skládek dost pomáhají," vysvětlil dále ošelínský starosta s tím, že dubnová brigáda rozhodně nebyla poslední: "Je to určitě běh na delší trať. Asi se nám nepodaří skládku zlikvidovat hned a tak, aby se již neobjevovala. Takové úklidy se musí dělat častěji. Jsem ale rád, že se s tím opravdu začalo."