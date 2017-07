Černošín láká na kouzlo starého skla

Černošín - V černošínském muzeu si pro letní prázdniny připravili dvouměsíční výstavu pod názvem Kouzlo českého parfémového skla.

V nevšední expozici mohou návštěvníci vidět skleněné obaly parfémů z našich českých skláren. Skla jsou různých tvarů a barev, více nám prozradí majitelka křehké krásy Hana Štollová ze Stříbra. "Do Černošína jsem zapůjčila jen zlomek své sbírky, uvidíte tam malovaná skla s mléčným podbarvením. Dále flakóny zdobené vysokým smaltováním, pravým zlatem zdobené. Některé flakóny byly dokonce náhodou objeveny hledači s detektory na staré výsypce jedné bývalé sklárny. K tomu patří, samozřejmě, i módní doplňky, takže výstavu ještě oživují drobnosti, jako jsou pudřenky, staré skládací zrcadlo malované ručně tak zvaným švarclotem. Je zde nitěná kabelka z roku kolem 1900. Další kabelka je gobelínová, i ta spadá někam k letům 1920, zajímavostí těchto kabelek bylo to, že se vlastně prodávaly jako stavebnice a ženy si je mohly doma samy vyšít a zapasovat do rámu," upozornila na raritu Hana Štollová.

Toaletní soupravy se většinou skládají z několika dílů, nejčastěji ze tří, kdy je v sadě flakón s balónkem, pak se zátkou a k tmu je ještě dóza, která sloužila jako pudřenka či šperkovnice. Součástí výstavy jsou i historické manikúry, které se vyráběly v letech 1920 až 1940. Jejich střenky jsou z přírodních materiálů, například z mořských korálů.

Hana Štollová začala sbírat historické flakóny zhruba v roce 2002, tedy před patnácti lety. Soustřeďuje se zejména na české sklo, neboť, jak sama říká, má k němu velmi blízko. "Můj dědeček byl sklář, vyučil se v naší nejstarší a pro mě i nejlepší sklárně v Harrachově. Stal se z něj foukač a brusič skla. Myslím, že svou lásku ke sklu tak nějak na mě přenesl. Ale nikdy bych netušila, že jednou pomyslnou červenou nitku naváži a budu sběratelkou takové křehké české krásy. Přišlo to znenadání, najednou jsem měla doma plno různého skla a postupně přibývalo. Víte, sklo, to je vlastně taková energie. Na jeho výrobu je potřeba všech živlů, písek, ohně se pak taví, vodou a vzduchem chladí. V tom vidím tu sílu skla a když přidáme tvar a barvy, neznám lepší hmotu ke zpracování," dodala sběratelka Štollová. Jedinečnou výstavu si můžete prohlédnou společně s další trvalou expozicí muzea denně od 10 do 17 hodin.