Černošínské infocentrum získalo ocenění

Černošín – Město Černošín se může pyšnit vítězstvím v celostátní anketě s názvem Informační centrum roku 2017. Soutěž vyhlásila Asociace turistických informačních center ČR a zapojit se mohla infocentra působící ve všech čtrnácti krajích České republiky.

V Plzeňském kraji kromě Černošínských soutěžila Plzeň a Spáleného Poříčí. Se 457 hlasy pak informační centrum v Černošíně obsadilo první místo.

„Ocenění nás moc těší a je to pro nás pochvala, že děvčata v našem infocentru dělají svou práci dobře. Samozřejmě nás to motivuje, abychom hledali další způsoby, jak naši činnost ještě více vylepšit. Vedeme si evidenci návštěvníků Černošína, kteří se v infocentru zastaví a jen za minulý rok jich přijelo přes tisíc. To je pro nás velký úspěch a také my se svou troškou snažíme přispět k návštěvnosti našeho okresu a k jeho dobrému jménu u návštěvníků,“ řekl Tachovskému deníku starosta Černošína Miroslav Plincelner. Dodal, že jak k infocentru, tak i k místnímu muzeu má vztah téměř jako ke svým dětem. „Oba projekty se rodily v bolestech a ačkoliv jsem jim věřil a prosazoval je, přistupovali jsme k nim i s jistými obavami, zda budou fungovat a zda najdou podporu u veřejnosti. To se naštěstí stalo a jak infocentrum, tak muzeum fungují dobře. Muzeum nemá ambice pouštět se do velkých projektů, usilujeme o zachování dokladů o naší minulosti, která se nám poměrně rychle vytrácí ze současných životů. Chceme předměty, které naši předci běžně používali, zachránit a zachovat pro další generace,“ doplnil starosta.

Plány se ale rodí i ohledně dalšího fungování informačního střediska. „Jeden čas jsme zvažovali omezení provozní doby infocentra. Je to ale proti logice, děvčata se v něm proto střídají a máme otevřeno sedm dnů v týdnu. Výjimečně využíváme brigádníky. Děvčata se také starají o kulturu v obci a v těchto činnostech budou i nadále pokračovat,“ uzavřel Miroslav Plincelner.

Cenu o nejlepší Informační centrum roku 2017 si starosta Černošína společně s pracovnicemi centra pojede vyzvednout 5. října do Vrchlabí.