Cyklostezka spojí Chodovou Planou a Mariánské Lázně, překoná i mokřad

Chodová Planá – K poměrně vzácným cyklostezkám vedoucím v regionu po samostatném tělese přibude v dohledné době další. Půjde o chybějící spojnici mezi Chodovou Planou a Mariánskými Lázněmi.

Alespoň tak o to usiluje městys Chodové Plané. „Víme, že stezka zde chybí a v úvahách je už nějakých pět let. Nyní situace pokročila a v průběhu první poloviny roku bychom vykoupili pozemky od Českých drah,“ sdělil Deníku chodovoplánský starosta Ctirad Hirš.



Nová cyklostezka je plánována zhruba od míst železničního přejezdu v ulici Nádražní, odtud stezka povede směrem na lázně vpravo podél železničního náspu, a asi po jeden a půl kilometru se u železničního viaduktu napojí na stávající lesní cestu, která cyklisty zavede do Drmoulu nebo Hamrníků. „Výkup pozemků od drah není problém, horší to bude s asi tři sta metry, které patří Pozemkovému úřadu, ale i to vidím jako schůdné. Třeba výměnou za jiné pozemky,“ dále sdělil Hirš s tím, že v příštím roce by se vše potřebné připravilo a následující rok by mohli na stezce projet první cyklisté.



Jistou unikátností bude překonání mokřadu u viaduktu. Zde by podle starosty stezka vedla po jakémsi mostě či lávce umístěné na zapuštěných pilířích.

V současné době cyklisté jedoucí například z Plané mohou použít cyklostezku mezi Planou a Chodovou Planou, nebo jet přes sv. Annu a zámecký park. Dále z Chodové Plané do lázeňského města stezka ale nevede. Cyklisté tak mohou použít buď frekventovanou silnici 230 kolem rybníku Regent nebo lesní cestu od zmiňovaného viaduktu. Sem ale dojedou jedině po Nádražní ulici a na konci obce odbočí vpravo a musí překonat silně podmáčenou mokřadní louku.