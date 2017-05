Další ročník Kuličkiády je minulostí

Konstantinovy Lázně - Lázeňské městečko o víkendu přivítalo další zajímavou akci. Tou byl již devátý ročník Kuličkiády. V prostoru za mateřskou školou se sešly desítky hráčů všech možných věkových kategorií.

Kuličkiáda přinesla dva různé turnaje. Návštěvníci měli možnost shlédnout Mistrovství České republiky juniorů do dvanácti let a open turnaj pro dospělé. Co se mladší kategorie týče, vítězem mistrovství se stal Filip Kokeš, druhé místo obsadil Antonín Karásek a třetí se umístila Gabriela Votápková. Volnému turnaji vévodili muži. První skončil Luboš Karásek, druhý Vladimír Schnábl a třetí Petr Hájek.

Celodenní program ale nebyl pouze o hře kuliček. Připraven byl také bohatý doprovodný program, který nabídl například střelbu z luku, či různá hudební vystoupení určená jak pro nejmenší, tak pro starší ročníky.