Dárci krve losovali Kapičku, děti čeká dárek

Tachov – Dobrovolní dárci krve se začátkem tohoto týdne sešli v prostorách Oblastního spolku Českého Červeného kříže v Tachově k pravidelným odběrům krve ale také při příležitosti vylosování takzvané Kapičky.

Losování Kapičky se v tachovském Oblastním spolku Českého červeného kříže ujala Irena Bránská, která v úterý darovala krev už popatnácté. Při losování ji asistovala Marcela Marková z ČČK.Foto: Deník / Hříbal Antonín

„Dárce krve, který přijde na odběr, napíše na kartičku jméno a věk dítěte, které chce do Kapičky nominovat. Každý rok pak vylosujeme tři děti, které oceníme,“ řekla Tachovskému deníku ředitelka ČČK Tachov Blanka Dobrotová.

Tři vylosované děti nominované v Kapičce dostanou věcné dary od Oblastního spolku Českého červeného kříže v Tachově.

Při úterním odběru krve je vylosovala dobrovolná dárkyně Irena Bránská z Tachova. Na dárkový balíček se tak mohou těšit pětiletá Michalka z Mariánských Lázní, šestiletá Terezka z Boru a pětiletý Šimon z Plané.

Irena Bránská se za svých patnáct dosavadních odběrů stala už pravidelnou dárkyní a vzácnou tekutinu daruje několik let. „Vždy jsem měla potřebu a chuť pomáhat. Darovat krev může v podstatě každý, takže po tom, co jsem porodila děti, jsem se do toho pustila,“ řekla s úsměvem skromná dárkyně.

Oblastní spolek Českého Červeného kříže v Tachově si na nedostatek dárců nemůže stěžovat a počty lidí, kteří jsou ochotni darovat vzácnou tekutinu stále rostou. „Všem dárcům patří náš veliký dík a vážíme si jejich obětavé pomoci,“ zakončila ředitelka oblastního spolku.