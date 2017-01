Darovat krev chodí i mladí

Tachov – Oblastní spolek Českého červeného kříže v Tachově má ve své databázi už tisíc dárců a na celorepublikový nezájem o darování krve si nemůže stěžovat.

Ilustrační fotoFoto: ARCHIV/ Alena Kosová

„Stále k nám přichází noví lidé. Zájem mají všechny věkové skupiny, ale chodí i hodně mladých. Také se hodně zajímají o darování krevní plazmy. Musíme je ale odkazovat na transfúzní stanici v Plzni, kde tyto odběry dělají," řekla Tachovskému deníku pracovnice Oblastního spolku Červeného kříže v Tachově Marcela Marková a pokračovala. „Přesné počty dárců se těžko dávají dohromady, lidé z Kladrub a ze Stříbra jezdí do Plzně. Spojí si to s nákupem nebo návštěvou u příbuzných a nemusí se přizpůsobovat našim odběrovým hodinám. Transfúzní stanice v Plzni má otevřeno nepřetržitě."

Přestože si v Tachově na nezájem dárců krve nemohou stěžovat, uvítají i nové dárce. Tím se může stát každý zdravý člověk od 18 do 65 let a musí mít hmotnost nad padesát kilogramů. Před odběrem se může dárce lehce najíst a je potřeba zvýšit příjem tekutin. Ty dostanou i v průběhu odběru, krev se naředí a lépe teče. Muži mohou chodit darovat krev po třech a ženy po čtyřech měsících. Před každým odběrem se dělá ještě kontrolní vyšetření krve, které odhalí případnou nesrovnalost v těle dárce. „Nejsou žádné specifické požadavky na prvodárce. Člověk musí být zdravý, nechodit na odběr týden po angíně. Tělo se sice zdá být v pořádku, ale na krvi se pozná, že se s nemocí ještě nevyrovnalo. Také nám občas přijdou lidi po tetování, piercingu nebo píchnutí uší, čekají i hodinu na odběr a my je pak pošleme domů. Tělo je potřeba nechat odpočinout, po každém zásahu alespoň jeden měsíc, to že se cítíte v pořádku neznamená, že to tělo vnímá stejně. S každým zásahem do organismu se vyrovnává poměrně dlouho," upozornila Marková.

Oblastní spolek Červeného kříže v Tachově oceňuje pravidelně jednou ročně bezpříspěvkové dárce krve pamětními plaketami. Letos bylo uděleno padesát bronzových, třicet stříbrných a pětadvacet zlatých plaket a tři ocenění obdrželi zlatý kříž, který se uděluje za osmdesát odběrů. „Toto ocenění udělují oblastní spolky. Sto dvacet a sto osmdesát odběrů už ale oceňují v Praze. Příští rok tady budeme mít pána ze Stříbra, který dosáhne sto dvaceti odběrů, takže ho budu posílat do Prahy," doplnila pracovnice oblastního spolku a pokračovala. „Dřív se oceňovalo zvlášť ve Stříbře a v Tachově, teď už děláme jenom jedno ocenění v Tachově. Odběry se počítají podle zápisů dárců na sjetinách z transfúzních stanic. Oceňovaní obdrží dopis s pozvánkou a dáme vědět i starostům, aby se mohli slavnostního předání plaket zúčastnit. Některé obce na předání nejezdí, ale dělají si k tomuto účelu slavnostní zastupitelstva na obcích."

Jaroslava Hohlová