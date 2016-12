Děti spaly ve škole, pekly cukroví a tvořily ozdoby

Černošín – V pořadí už čtvrtý workshop měly černošínské děti z prvního stupně tamní základní školy. Tématem byly Vánoce a od toho se odvíjely veškeré aktivity.

Více nám řekla Veronika Merglová. „Cílem tohoto projektu není pouze to, aby si rodiče mohli jeden den odpočinout od dětí, ale v první řadě nám jde o to potěšit dětská srdce, obohatit je o nové znalosti a zkušenosti, posilovat osobnost dítěte a také jej naučit týmové práci. Nejsem na to samozřejmě sama, pomáhají mi i další lidé, na této víkendové akci se podílely také Hanka Merglová, Naďa Pézlová, Zuzka Vávrová a Bětka Stehlíková. Nešlo by to ani bez spolupráce naší základní školy a zdejšího muzea," říká Veronika Merglová, který v Černošíně vede také taneční kroužek.

Dvacítka dětí si užila spoustu zábavy, na nudu čas neměla. Děti pekly cukroví, vyráběly si vánoční ozdoby, zkusily si tkaní kabelek, byl na prohlídce muzea a také donesly dobroty zvířátkům do lesa. „Mně se celá akce líbila. Utkala jsem si fialovou kabelku, ani jsem nevěděla, že je to tak lehké se to naučit. Možná ji dám někomu k Vánocům, je pěkná. Moc se mi také líbila noční bojová hra. Chodili jsme po jednom škole, hledali tajnou chodbu. Trošku jsem se i bála. V šatně na konci cesty jsme pak měli sušenky," uvedla jedenáctiletá Anička Glazerová. Devítiletá Týnka Bursová byla o něco statečnější. „Já se nebála, byla to jen hra. Užila jsem si to, bavilo mě pečení cukroví a zdobení stromečku, ozdoby jsme si také vyrobili. A dostali jsme pod stromeček už i dárečky," usmívala se malá slečna.

Martina Sihelská