Děti ze Studánky si užily netradiční výlet do Bonětic

Studánka/ Bonětice – Mateřská školka ve Studánce si pro své děti přichystala tradiční výlet ke konci školního roku. Tentokrát se ale jednalo o poměrně netradiční záležitost.

Žáčci Mateřské školky ve Studánce si užily výlet do tábora v Boněticích.Foto: MŠ Studánka

„Když jsme letos dětem ve školce ve Studánce navrhli, že pojedeme na školní výlet za koníky do Bonětic, byly nadšené. Vždyť plzeňskou zoologickou zahradu, nebo mariánskolázeňskou kolonádu znají už nazpaměť,“ vysvětlila učitelka z Mateřské školky Soňa Litomerická.

Výlet do Bonětic měl jednu velkou výhodu. A to vzdálenost mezi Studánkou a Boněticemi. Děti byly brzy na místě a pustily se do prohlížení prostoru. „Tábor děti zaujal, nevěděly kam se dříve rozeběhnout. Podívaly se do chatek, k rybníku, ale nejvíc je lákala ohrada s koňmi. Nevěřili jsme tomu, že všechny děti najdou odvahu svézt se na velkých koních. Nakonec se svezli všichni, se zkušeným instruktorem za zády, a spíš jsme měli problém je z koní dostat dolů,“ dále popsala učitelka.

Výlet byl zakončen posezením u pece s ohněm, kde si děti opekly špekáček, a v klidu si ho snědly s výhledem na rybník a krásnou okolní přírodu.