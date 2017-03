Dětské domovy jsou proti změně, pod jiné ministerstvo nechtějí

Planá – Vláda chystá změnu, která se dotkne také dětských domovů na Tachovsku. Domovy by měly přejít jednotně pod ministerstvo práce a sociálních věcí. To se ale nelíbí ředitelům.

Spojili se proto s hejtmanem Josefem Bernardem a požádali prezidenta Miloše Zemana o přímluvu za zachování dosavadní praxe.

"Ministerstvo práce a sociálních věcí chce převzít pouze dětské domovy. Máme dojem, že chtějí rozbít něco, co dlouhodobě funguje a je prověřeno. Změnou by byla narušena síť, kde jsou dětské domovy, domovy se školou a diagnostické ústavy,“ řekl ředitel Dětského domova v Plané Jiří Kotschy.

Jak dále ředitel plánského domova Kotschy uvedl, všechny tyto instituce spolu nyní dobře spolupracují.

Poznamenal, že problém nevidí ani ve složitějším financování. Peníze na provoz domovy získávají od kraje, platy pracovníků hradí ministerstvo školství také prostřednictvím kraje.

Ředitelům vadí i další problém vyplývající z chytané změny. Dětské domovy některým svým klientům zajišťují ústavní péči nejen do soudem stanovených osmnácti let, ale často až do šestadvaceti, dokdy se mohou připravovat na povolání. Pod správou ministerstva práce by ale dítě muselo z domova odejít v osmnácti letech, protože by už nespadalo do výchovy, ale pouze do péče. „I od nás mohou děti odejít v osmnácti letech. Po dohodě mohou zůstat až do šestadvaceti let, musí ale začít studovat nebo chodit do učení,“ potvrdil Jiří Kotschy.

To potvrzuje i další z oslovených ředitelů, tentokrát Dětského domova v Tachově Zdeněk Kropáč. „Dětské domovy se stále častěji snaží simulovat prostředí běžné rodiny, dnes už jsou prostým standardem společně vychovávané skupinky čtyř až osmi dětí, které mají svoji tetu. Pro simulaci opravdového rodinného života například jedna z našich skupinek žije v normálním bytě mezi dalšími nájemníky a musí se o sebe starat jako v běžné rodině,“ vysvětlil Kropáč a dodal, že se všichni pracovníci dětských domovů snaží tlačit na vzdělání svých klientů, a tak se zřídka stává, že by klienti odcházeli zcela bez vzdělání.

Chystaná změna dikce by měla přinést i další změnu. Tou bude postupný útlum dětských domovů ve prospěch pěstounské péče, která je v současné době všeobecně podporovanější formou péče o děti. „I dětské domovy podporují pěstounskou péči. Je ale skupina dětí, které pro ni nejsou vhodné. Těžko najdeme pěstouny pro šestičlennou sourozeneckou skupinu nebo například pro těhotnou sedmnáctiletou dívku,“ uzavřel ředitel domova v Plané.

Dětský domov Čtyřlístek má kapacitu dvaatřicet dětí, která je trvale naplněná, děti žijí v rodinných skupinkách a k dispozici mají v Plané dva cvičné byty.

Stejně je na tom i Dětský domov v Tachově, ten má kapacitu také dvaatřicet lůžek, děti žijí v rodinných nebo sourozeneckých skupinkách a k dispozici má domov v Tachově i jeden větší byt.