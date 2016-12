Dětské obrázky pomohou zvířátkům

Plzeň, Stříbro – „Měla jsem spoustu fotek psů a napadlo mě, že by podle některých mohly děti nakreslit obrázky. A že bychom je mohli prodat a výtěžek dát opuštěným psům," vzpomíná plzeňská umělkyně Weronika Gray, jak vznikl její projekt Vánoce opuštěným a týraným pejskům.

NA VÝSTAVĚ si obrázek vybrala i autorka projektu Weronika Gray. Mile ji překvapilo množství konzerv, granulí, pelechů a dek, které lidé během posledních tří týdnů přinesli.Foto: DENÍK/Miroslava Tolarová

Letos se prodejní výstava konala potřetí a kromě cca deseti tisíc lidé přidali i konzervy, granule, pamlsky či pelechy a deky.

„Mám radost, že je náš nápad rok od roku větší a úspěšnější," říká Weronika, která dřív hlavně fotila, dnes učí děti kreslit na Základní umělecké škole ve Stříbře. První rok se vybralo kolem šesti tisíc korun, loni už zhruba 8500 Kč. Tolik žrádla jako letos se ale dosud nikdy nebylo.

Děti podle Weroničiných slov malování zvířátek na výstavu ohromně baví, letos bylo v pasáži obchodního centra Globus na Lochotíně k prodeji osmdesát obrázků. „Poprvé jsme přidali i kočky a mělo to úspěch," říká iniciátorka projektu. Obrázky si tu lidé mohli prohlédnout od konce listopadu a od té doby sem mohli také nosit věcné dary. V sobotu úderem 15. hodiny začal prodej obrázků za symbolickou stokorunu, mnoho lidí přispělo víc.

Peníze i věcné dary poputují do Studánky na Tachovsku, kde je Psí domov Nora, záchranná stanice volně žijících živočichů. „Peníze použijeme hlavně na veterinu, aktuálně nejspíš na kastraci fen, které tu máme," říká Karel Bobál, který stanici několik let vede. Aktuálně tu má 21 psů, několik koček a ve stanici také například lišky. Množství vybraných granulí a konzerv by vystačilo zhruba na měsíc, pokud by ke krmení používal jen to. „Ale vzhledem k tomu, že jim k tomu přidávám rýži nebo těstoviny, vydrží to déle," dodal zvířecí zachránce, který se netají vděčností za tento projekt, který mu už podruhé vylepšil rozpočet před koncem roku.

Weronika Gray podle svých slov zvířatům pomáhá proto, že může. Letos měla i výstavu v Praze na Černém Mostě, kde vystavovala patnáct svých obrazů se zvířecí tematikou. „Malovala jsem většinou svoje psy, ale třeba také čivavu herečky Milušky Bittnerové. Při dražbě se vybralo 52 tisíc korun, které dostal spolek Se psem mě baví svět, který pomáhá opuštěným a týraným pejskům," upřesňuje Plzeňanka.