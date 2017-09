Díky hodným lidem, čipu a sdílení se Luna vrátila domů do Německa

Planá – Příběh ztracené a velice bojácné fenky portugalského vodního psa má dobrý konec.

Fenka Luna se šťastnou majitelkou.Foto: MP Planá

Po opakovaném a neúspěšném odchytu v Plané se Lunu podařilo strážníkům městské policie nakonec přeci jen chytit. Jaké bylo jejich překvapení, že pes je prvně registrován ve Španělsku a majitelé jsou z Německa. Fotografie se žádostí o pomoc a s číslem čipu dali na facebook. Tam žádost během několika hodin sdílely stovky lidí.



„Nedařilo se nám fenku odchytit, tak jsme o pomoc požádali veterináře Kryse ml. Ten narkotizační střelou fenku uspal a provedl základní zdravotní ošetření. Poté se zjistilo, že fenka je čipovaná,“ uvádí strážník Městské policie Planá Vladimír Chojna s tím, že fenka byla velice nedůvěřivá.



Číslo čipu zprvu strážníkům moc nepomohlo. Nebylo totiž uvedeno v národní databázi evidence psů. Kontaktovali tedy provozovatelku psího útulku v Mariánských Lázních Jaroslavu Voltrovou, se kterou byli předem dohodnuti o společném postupu v případě zdárného odchytu, a na sociální síti se rozjelo hledání, jehož výsledkem bylo zjištění, že fenka byla prvně registrována právě ve Španělsku. Majitelé jsou z Německa, kde je Luna v databázi hledaných psů.



Od chycení v úterý a sdílení čísla čipu a fotografiích na sociální síti neuplynulo ani 24 hodin a Luna se setkala s majiteli. Ti byli nejprve kontaktováni z profilu uživatelky Dana Cerny. Pak se ozvali a prostřednictvím mariánskolázeňského útulku zkontaktovali se strážníky v Plané.



„Ve středu kolem jedné hodiny odpoledne mělo dojít k předání fenky na hraničním přechodu Rozvadov. Majitelé se zřejmě nemohli dočkat svého mazlíčka a kolem dvanácté hodiny přijeli do Plané a Lunu jsme předali na úřadovně městské policie,“ říká dále Chojna. Dodává zajímavost, že majitel fenky je vlastně kolegou, v Německu vykonává práci kriminalisty.



K zaběhnutí Luny mělo dojít při návštěvě Boru už před třemi měsíci. „Jakým způsobem se dostala do Plané, nevíme. Zřejmě byla odvezena a zde vypuštěna záměrně,“ míní plánský strážník a vzkazuje díky všem, kteří přispěli k tomu, že je Luna opět doma. „A zároveň chci poděkovat za to, že v dnešní době je možné najít ochotu a obětavost lidí, kterým není lhostejný osud opuštěných nebo ztracených zvířat.“