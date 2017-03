Díry nemohli prosekat, aby se někdo neutopil, došlo ale k úhynu ryb

Chodová Planá – Do ledu zamrzlého rybníka nebylo možné vysekat dostatečné otvory. Často tam bruslily děti a hrozilo, že sklouznou do díry. Nedostatek vzduchu ve vodě měl ale za následek úhyn zhruba stovky ryb v Návesném rybníce za kostelem v Chodové Plané.

„Je to smutné, ale stalo se. Prosekávat to rybáři více nemohli, chodily tam bruslit děti,“ okomentoval chodovoplánský starosta Ctirad Hirš. Rybník se podařilo před necelým rokem získat do vlastnictví městyse a do péče si ho vzal spolek Starousedlíků, který tam pořádá i rybářské závody. Rybáře situace mrzí. „Ale raději sto mrtvých ryb než jedno dítě pod vodou. A že jich sem na led chodilo i třicet čtyřicet bruslit,“ řekl Deníku porybný Miroslav Petrák st. „Je nám to líto, každé ryby je líto, ale zima byla letos suchá se silnými mrazy a zamrzal přítok,“ dále popsal situaci s tím, že Návesný rybník je takzvaný nebesák, který sbírá vody jen s deště a nemá přítok v podobě potoku. „Nejsme jediní, podobně skončily i jiné rybníky v okolí,“ poukázal.



Podle porybného chodili rybáři do ledu v tuhých mrazech vysekávat díry, které musely ale být menší a navíc zakryté paletami. „Právě kvůli tomu, aby nám tam někdo nespadl. Už v minulosti na tomto rybníku k utonutí došlo,“ připomněl dávnou nešťastnou událost.



Nyní rybáře čeká odklizení mrtvých šupináčů. „Musíme počkat, až ještě trochu povolí led a vyplavou na hladinu případné další uhynulé ryby.“ Poté všechny vyndají a odvezou. Před sezónou pak chtějí rybáři opět do vody vypustit násadu nových ryb.



Návesný rybník není hluboký, má nějaký metr a půl hloubky. V dohledné době ho čeká i odbahnění a tím se podle rybářů zlepší kvalita vody. V sedmdesátých letech minulého století měl i ostrůvek, ten se ale časem rozpadl.

