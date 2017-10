Divočák se zatoulal až do města

Stříbro – K opravdu netradičnímu oznámení byli během posledních dnů vyslání stříbrští policisté. Museli se totiž zabývat zatoulaným divočákem, který se pohyboval přímo ve městě.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Václav Pancer

„Policisté ihned vyjeli na místo a zjistili, že se divočák právě nachází na vozovce v Soběslavově ulici. Následně pokračovalo Gagarinovou ulicí do ulice Palackého, odkud vběhlo do lesoparku u zimního stadionu. Poté pokračoval k řece a do lesního porostu mimo obydlenou část města,“ popsala události mluvčí Policie České republiky Dagmar Jiroušková.

Jak dále uvedla mluvčí, policisté události ihned vyrozuměli příslušného myslivce, ten však již divoké prase nedohledal. Divočák ovšem nezpůsobil zmatek pouze ve městě. „Na stříbrské policisty se obrátila 74letá seniorka, která uvedla, že den před tím jí na zahradu v chatové oblasti Višňovka vběhlo divoké prase, které jí poškodilo drátěné oplocení pozemku a poté uteklo do centra města,“ dále řekla k tomuto netradičnímu případu mluvčí Policie České republiky.