Dny evropského dědictví naplnily kostely, zámek i jízdárnu

Tachov - Město Tachov se připojilo ke Dnům evropského dědictví. Návštěvníkům nabídlo prohlídku i jinak nepřístupných památek.

Dny evropského dědictví v Tachově na nádvoří tachovského zámku zahájil Dechový orchestr mladých, pod vedením dirigenta Františka Kratochvíla. Poté návštěvníky ze zámeckého balkonu přivítali zástupci města v historických kostýmech v čele s místostarostou Tachova Janem Strakou a ředitelkou Městského kulturního střediska Boženou Vaňkovou, kteří popřáli pěkný zážitek a poděkovali za zapojení dobrovolníků i organizací do příprav.

Kromě komentovaných prohlídek zámku a Základní umělecké školy byly zpřístupněny i další památky na mnoha místech okresního města. Zájemci se mohli podívat do příhradební uličky, Husmannova mlýna, kostela Nanebevzetí Panny Marie, do kostela svatého Václava, Muzea Českého lesa, a zpřístupněna byla také tachovská dominanta jízdárna ve Světcích.

Mezi návštěvníky byl i poslanec Václav Votava, který v Husmannově mlýně, kde se nyní schází k pěveckým zkouškám Tachovský dětský sbor zavzpomínal a řekl. „Přestože máme v historii naší rodiny významnou osobnost, dudáka Jakuba Havla ze Sedlic, sám jsem nikdy ve sboru nezpíval. A obávám se, že by mě pak Brabenec do sboru ani nevzal,“ usmál se poslanec.

Neobvyklou atrakcí pak byla možnost podívat se do věže kostela Nanebevzetí Panny Marie. Na sedmdesát metrů vysoké věži kostela bylo hodinu před uzavřením sto třicet lidí. Kdo prokázal jistou míru odvahy a po příkrých dřevěných schodech vystoupal do předposledního patra, mohl okénky nahlížet z výšky na okresní město, hradby, novou výstavbu nad rapotínským sídlištěm, naskytl se mu nezvyklý pohled na zámek i náměstí i pohledy do dáli. Uvnitř věže byly k vidění věžní zvony a unikátní funkční hodinový stroj. Návštěvníci se pak dozvěděli, že věž v minulosti několikrát vyhořela, naposledy pak roku 1963. Už od roku 1958 je kostel chráněn jako kulturní památka ČR. Loni, kdy byla věž veřejnosti otevřena poprvé, ji navštívilo dvě stě devadesát lidí.

Při prohlídkách tachovských památek se už tradičně návštěvníci potkávají s dobově oblečenými průvodci, kteří během prohlídek odpovídají na dotazy návštěvníků a vypráví jim o historii pamětihodnosti.