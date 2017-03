Do Tachova míří další ročník potápěčského festivalu. Přijede i žraločí žena

Tachov – Rok se s rokem sešel a okresní město se připravuje na další ročník již tradičního potápěčského festivalu PAF. Letos se bude jednat již o třicátý devátý ročník, který opět přinese mnoho zajímavého.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Antonín Hříbal

Od pátečního rána do sobotního večera je připraveno mnoho zajímavých přednášek a promítání. „Opět je nachystáno mnoho přednášek na různá témata. Ale osobně bych vypíchl dvě vypíchl. A to přednášku od Ivana Vychodila pojmenovanou Sulawesi – oheň a voda, život a smrt. Druhou velmi zajímavou přednáškou a hostem festivalu bude Daniela Koteková, přezdívaná žraločí žena. Více než deset let žila v Africe, kde se téměř každý den setkávala se žraloky. Bude se rozhodně jednat o velmi zajímavé povídaní,“ řekl Deníku pořadatel Potápěčského festivalu Bohumil Kráčmar.

Stejně jako v minulých letech i tentokrát nebude chybět oblíbená výtvarná soutěž určená pro děti. Jejím úkolem je nakreslit jednu z vystavovaných fotografií. Nejlepší autoři budou poté odměněni zajímavými cenami.

Samozřejmostí každého ročníku festivalu je také potápěčský ples. Letošek nebude vyjímkou. Ples se uskuteční v sobotu od osmé hodiny večerní. Samotný festival začíná již v pátek od osmé hodiny ranní, kdy na řadu přijde nejdříve promítání pro školy. Zakončen bude již zmiňovaným slavnostním plesem.