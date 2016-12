Dobrá zpráva pro Dianu: majitelé se dohodli s ochránci

Tachovsko – Ruku v ruce: majitelé pozemků a ochrana přírody budou postupovat v Českém lese společně.

NA DIANU jsou pořádány také poznávací výpravy pod taktovkou CHKO Český les, která jednu takovou vycházku uspořádala letos v květnu a nesla podtitul: Za botanickými krásami dianských lesů. Na snímku je zámek Diana s parkem. Foto: DENÍK/Antonín Hříbal

Zásadní posun v péči o přírodní rezervaci Diana a další pozemky přináší nová dohoda mezi vlastníky a ochránci přírody. Rod Kolowratů se totiž zavázal k šetrnějšímu hospodaření v CHKO Český les. „Vyplývá to z veřejnoprávní dohody, kterou dnes podepsali vlastníci pozemků Maximilian Alexander Kolowrat-Krakowský, Francesca Dominika Kolowrat-Krakowská spolu s členkou představenstva Kolowratovy lesy, a.s. Dominikou Kolowrat-Krakowskou a Tomášem Peckertem z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, ředitelem Správy CHKO Český les," informovala ve středu Deník Markéta Mařáková z přimdské správy CHKO Český les.

Strany se dohodly na poměrně dlouhodobé spolupráci. Ujednání bylo uzavřeno na osm let a určuje jak má majitel pozemků pečovat o jedinečnou chráněnou přírodu a zároveň stanoví jaká náhrada za omezení hospodaření mu naleží. „Dohoda dává jistotu oběma stranám – majitel pozemku má přesně stanoveno, co má dělat a zároveň ví, jakou dostane kompenzaci za to, že hospodaří šetrně. Ochrana přírody má záruku, že se potřebná péče o území nebude měnit. Pravidla jsou stanovena dlouhodobě, není nutné vyjednávat každý rok. Jedinečné květnaté bučiny v přírodní rezervaci Diana si takový přístup zaslouží," vysvětlil Tomáš Peckert z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

„Dlouhodobě se snažíme hospodařit způsobem šetrným k životnímu prostředí. Uzavření dohody vítáme zejména z důvodu jasně stanovených požadavků orgánu ochrany přírody na způsob hospodaření v zájmovém území. Můžeme tak v delším časovém horizontu plánovat pěstební postupy a počítat s kompenzací za ztížení hospodaření prostřednictvím finančních náhrad. Dnes podepisovanou dohodu považujeme za krok správným směrem ve spolupráci s chráněnou krajinnou oblastí Český les," dodala Dominika Kolowrat-Krakowská.

Ti, kdo pozemky vlastní nebo na nich pracují mají veliký vliv na podobu krajiny. Podobné dohody jako je zmiňovaná mají být motivací pro vlastníky, aby se chovali při obhospodařování ke krajině šetrně. Agentura ochrany přírody a krajiny je proto připravuje i s dalšími vlastníky pozemků. „Obdobná dohoda byla uzavřena například v roce 2013 se společnosti Kinský dal Borgo pro některé pozemky v chráněné krajinné oblasti Český ráj."