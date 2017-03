Domov pro seniory možná již příští rok

Bor – Při posledním veřejném zasedání zastupitelstvo opět vyneslo na povrch otázku výstavby domu s pečovatelskou službou v Boru. Tou se město zabývá již několik let.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„Absence domu s pečovatelskou službou je dlouhodobá slabina našeho města. Nejbližší zařízení tohoto typu jsou v Kurojedech a v Tachově. Nicméně čekací doba na umístění v nich je dlouhá a obě zařízení jsou prakticky neustále naplněna. Už před dvěma lety jsme připravili studii na jeho realizaci v našem městě. Podle této studie by v první fázi měl mít zhruba patnáct pokojů,“ uvedl Deníku starosta Boru Petr Myslivec.

Od původních návrhů došlo v podobě budovy k poměrně podstatným změnám. "V dnešních dnech předěláváme projektovou dokumentaci. Budova byla zúžena, aby byla dodržena potřebná vzdálenost od sousedního pozemku. Naopak bylo přidáno jedno patro navíc. V dnešních dnech se tedy bavíme o třípatrové budově," vysvětlil borský starosta.

Vyřešen byl již také pozemkový problém. V roce 2011 byla totiž část pozemku, na kterém by měl domov pro seniory vyrůst, ve vlastnictví města. Druhá část ale patřila soukromému majiteli. Pozemek byl již odkoupen a v nejbližší době se připravuje projektová dokumentace na demolici stávající garáže. Jak dále starosta vysvětlil, nyní se čeká na projednání a získání územního rozhodnutí, po kterém projekt postoupí ke stavebnímu povolení.

"Byli bychom velmi rádi, když by byla stavba zahájena příští rok. Nyní se ale přesně nedá říci, jestli to bude na začátku roku 2018, nebo v jeho půlce. Jak to již bývá, opět v tomto ohledu budou rozhodovat finance." Firma na zpracování celé výstavby by měla být vybrána až v době, kdy budou vyřízena všechna potřebná povolení.

I přesto, že budova domu s pečovatelskou službou prošla poměrně velkou proměnou, její umístění zůstává stejné. A to v těsné blízkosti borské polikliniky. Toto umístění bylo zvoleno především kvůli případné rychlé lékařské pomoci.