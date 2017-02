Domovní čistírny ani jímky už nebudou třeba, nahradí je kanalizace

Konstantinovy Lázně – Některé obce na Tachovsku v posledních letech řeší, jak odkanalizovat místa, kam není zavedeno kanalizační potrubí. Po více než půl roku přípravných prací to nyní vypadá, že by se odkanalizování mohlo dočkat i Okrouhlé Hradiště.

Obec proto hledá vhodný dotační program, který by částečné financování zajistil. „Snaha je tedy co nejdříve dodělat projektovou dokumentaci a vyřídit patřičná povolení. Poté se obec bude pokoušet společně s Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech o dotaci. Předpokládáme, že na sklonku léta bychom začali hledat možnost financování. Nelze ale odhadnout, jak úspěšní v tom budeme," uvedl starosta obce Konstantinovy Lázně Karel Týzl a dodal.

„Je to výsledek zhruba půlroční práce a všechny přípravné kroky nás dovedly do fáze, kdy je jasné, že jedinou možnou cestou odkanalizování obce je tlakovou kanalizací napojenou na čistírnu odpadních vod v Konstantinových Lázních. Zvažovali jsme i variantu gravitační kanalizace s vlastní čističkou pro Okrouhlé Hradiště, ta je ale stavebně i provozně dvakrát tak ekonomicky náročnější, než kanalizace tlaková. Jedním z hodnotících kritérií je i přepočet nákladu na jednu trvale bydlící osobu."

V současné době většina vlastníků nemovitostí v Okrouhlém Hradišti používá vlastní jímky nebo žumpy, které podle potřeby nechávají vyvážet.

Ani vybudování nového systému odkanalizování v obci ale nezavazuje jeho obyvatele přejít na tento systém, musí ale splnit určité podmínky. „Možností zůstávají odpovídající těsné žumpy s pravidelným odvozem splašků na čistírnu odpadních vod, v našem případě do Stříbra a nebo kanalizace, jiná varianta nebude možná. Další domovní čistírny, kterých v obci již pár funguje, nebudou povolovány z důvodu zaplnění kapacity území těmito zařízeními. I do budoucna se navíc očekává zvýšený tlak na řádnou likvidaci odpadních vod a to i na venkově včetně kontrol," uvedl dále starosta.

Někteří obyvatelé obce ale mluví o ekonomické náročnosti projektu a vysokých výdajích na napojení a provoz tlakové kanalizace pro majitele nemovitostí. „Na schůzce s občany Okrouhlého Hradiště již zaznělo, že projekt bude zdarma a budoucí provozovatel přítomné informoval, že vlastní čerpací zařízení bude v jeho majetku. Veškeré poruchy a závady tak bude bezplatně odstraňovat s výjimkou vad, které prokazatelně způsobí nedbalostí vlastník nemovitosti. Elektrická energie na provoz čerpadla bude hrazena též provozovatelem, nebo kompenzována vlastníkům nemovitostí. Nepředpokládáme žádné horentní částky, průměrný denní provoz čerpadla je přibližně deset minut," uzavřel Týzl.