Dopravní hřiště získá přístřešek pro kola

Tachov - Základní škola Zárečná Tachov pokračuje v budování zázemí pro nové dopravní hřiště. Po novém vstupu přibude i přístřešek na kola.

Ředitel Základní školy Zárečná Tachov Zdeněk HnátFoto: Deník / Hohlová Jaroslava

Nové dopravní hřiště pod Základní školou Zárečná v Tachově už od minulého roku slouží žákům základních škol, učí se tu dopravní výchovu. V letošním roce byl opraven vstup a jeho okolí. V brzké době by pak měl přibýt také přístřešek pro kola a koloběžky, které žáci při hodinách výcviku používají.

„Podařilo se nám také dohodnout pořádání jarní okresní dopravní soutěže cyklistů u nás na novém dopravním hřišti. Stane se tak po mnoha letech, kdy cyklistickou soutěž tradičně pořádají v Černošíně. Tam mají i nejlepší reprezentanty,“ řekl Tachovskému deníku ředitel Základní školy Zárečná Zdeněk Hnát a doplnil, že ZŠ Zárečná mnozí rodiče dosud chápou jako sportovní výběrovou školu.

„V posledních letech se často hovoří o tom, že žáci základních škol potřebují více pohybu. My jsme v tomto možná trochu předběhli dobu a hodiny, kdy se žáci věnují tělocviku jsme rozšířili o jednu hodinu týdně navíc,“ doplnil ředitel školy.

Základní škola Zárečná stejně jako další školská zařízení na Tachovsku využila letní prázdniny k drobným rekonstrukcím. „Dá se říci, že jsme v letošním roce měli nejklidnější prázdniny za poslední tři roky. Podařilo se nám zrekonstruovat sociální zařízení a toalety pro tělesně handicapované v prvním patře. V příštím roce bychom je chtěli vybudovat i v druhém podlaží. Dále jsem dovybavili některé učebny interaktivními tabulemi a stejně jako každý rok jsme prováděli drobné opravy a malovali jsme. Chtěli jsme také zlepšit pracovní podmínky zaměstnancům, a proto jsme zbudovali nové sprchy a sociální zázemí. Žáci si pak po prázdninách určitě všimli nového obložení v jídelně,“ řekl dále Zdeněk Hnát.

Přestože nový školní rok je teprve ve svém začátku, vedení školy už má představu o investicích do dalších let. „Rádi bychom vyměnili dlažbu před vchodem do školy, provedli kompletní rekonstrukci kuchaně, dodělali bezbariérové toalety a na hřišti udělali umělou atletickou dráhu. Zapojili jsme se ale také žádosti o dotaci z programu IROP na komplexní rekonstrukce odborných učeben v hodnotě téměř třinácti milionů. Pokud by nám tato dotace vyšla, škola by žákům nabídla žákům moderní odbornou výuku v plně vybavených učebnách,“ ukončil Zdeněk Hnát.