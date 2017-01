Dotace je schválená. Nová školka bude

Stříbro – V uplynulých dnech obdrželi zastupitelé města informaci o schválení dotace na výstavbu nové mateřinky. Výstavbě tak zřejmě už nic nebrání.

PROJEKTOVÁ VIZUALIZACE budoucí mateřské školy. Foto: XTOPIX architekti s.r.o., Praha

Město v nejbližších týdnech připraví soutěž, kde si stanoví podmínky výstavby pro realizační firmu a může začít stavět. „Informaci mohu potvrdit a mám z toho ohromnou radost. Máme přiznanou dotaci na novou mateřskou školku ve výši 48 410 646 korun. Celková částka na stavbu by měla být 53 789 606 korun. Rozdíl uhradí město ze svého rozpočtu," sdělil místostarosta Stříbra Martin Záhoř.

Ve Stříbře funguje v současné době jedna mateřská škola, která má ovšem tři působiště. Hlavní areál je na sídlišti v Soběslavově ulici, další dvě předškolní zařízení jsou v Palackého a Pastýřské ulici. „Už v minulosti se o výstavbě nové mateřinky ve Stříbře uvažovalo, pak z toho ale sešlo, takže jsme rádi, že se projekt nakonec realizuje. Na novou školku se moc těšíme. Je potřebná," uvedla už dříve ředitelka stříbrské mateřské školy Věra Cikánová a pokračovala. „Dvě pobočky v Palackého a Pastýřské ulici jsou přestavěné vilové domy. Jedná se o starší budovy, které by potřebovaly už řadu oprav."

Radnice již dříve vybrala pro novou školku lokalitu v ulici Prokopa Holého. Jedná se o místo za supermarketem Lidl, kde v současné době nic nestojí. Podle vypracované studie se zde počítá s několika rodinnými domy, domovem pro seniory a právě s novou mateřskou školou. „S prostorem za prodejnou Lidl počítáme. Sice se bude muset začít stavět úplně od začátku, ale v tom nevidím žádný problém. Vstup do nové mateřinky bude co nejvíce přizpůsobený potřebám maminek. Vstupovat se bude z ulice Prokopa Holého a další komunikace bude dotvořena společně s přestavbou Lidlu, kdy i parkoviště bude možno využít pro parkování. Maminky zde zaparkují, projdou po schodech mezi parkovištěm a zahradou budoucí školky, vyzvednou dítě a při cestě zpět si budou také moc ihned nakoupit. Hotovo by mělo být zhruba za rok a půl, termín máme do září 2018," doplnil místostarosta.

Jaroslava Hohlová