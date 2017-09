Dron nenašel ani policisty přivolaný potapěč

Stříbro – S hodně netradičním případem se museli potýkat městští policisté ze Stříbra. Nemalým dílem totiž pomáhali při hledání dronu.

Dron, který se utopil ve Mži nenašel ani policisty přivolaný potapěč.Foto: Městský úřad Stříbro

„Ve Stříbře na plovárně jsme měli hasičské závody. Ještě před nimi si v tomto prostoru zkoušel svůj dron jeden příznivec tohoto sportu, který chtěl celý průběh soutěže tímto zařízením natáčet. Během zkušebního letu ale ztratil s dronem kontakt a celý stroj skončil v nedaleko protékající řece Mži. Jelikož muž stál zrovna za křovím, přesně nevěděl kam dron dopadl,“ popsal začátek celého příběhu starosta města Karel Lukeš.

Jak dále dodal starosta, rozhodně se nejednalo o žádnou lacinou hračku. „Bavíme se zde o dronu, jehož cena se pohybuje v řádech desetitisíců, konkrétně kolem čtyřiceti tisíc. Dá se tedy určitě říci, že se nejednalo o žádnou hračku, ale o profesionální vybavení.“

Majitel dronu se nejdřív svůj stroj vydal do řeky hledat sám. Ovšem v místech, kde není Mže ještě tolik hluboká, štěstí neměl. „Po vlastních pokusech zavolal městskou policii, jestli by mu nemohla nějak pomoct. Díky známostem našich policistů se nakonec k místu dostavil i potápěč, aby okolí, kam nejspíše dron spadl pořádně prohledal. Bohužel ani on neměl štěstí,“ dále dodal Lukeš.

I když se stroj nepodařilo najít, rozhodně to neubírá na nasazení policistů a především na kuriozitě celé záležitosti. „Naši městští policisté jsou zvyklí zachraňovat a hledat především zaběhlá domácí zvířata. Je to sice trochu úsměvné, ale i to k jejich práci patří. Nevzpomínám si ale, že by někdy řešili nějaký podobný případ jako byl právě tento,“ na závěr dodal starosta.