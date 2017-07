Dvůr Krasíkov se snaží obnovit nalezenou pec na chleba

Krasíkov – Oblíbený dvůr Krasíkov by mohl do budoucna rozšířit svůj sortiment výrobků.

V prostorách dvoru Krasíkov byla nalezena strá pec na chleba. Nyní se majitelé snaží o její obnovu.Foto: Dvůr Krasíkov

S poměrně velkou náhodou se totiž ve zdi podařilo objevit starou pec na chleba. „Nikdo o ní nevěděl. Původně měl být v těcho místech průchod do dílny za zdí. Nejdříve jsme ale udělali sondu, aby náhodou ve zdi něco nebylo. Tento nález jsme ale opravdu nečekali. Sonda se dostala přímo nad pečící plochu. Bylo tedy zjištěno, že je zde pec, která by navíc šla rozchodit. Pecař již celou věc okouknul a zhodnotil, že po opravách by nebyl problém zase začít topit. Sice se nejedná o nijak velkou pec a neupeče toho tolik, ale byla by škoda jí nevyužít,“ řekla Deníku za dvůr Krasíkov Libuše Sittová.

Jak dále dodala, i přes to, že je pec teoreticky provozu schopná, práce je na ní dost. „Nový komín, vybourat podlahu před pecí, vyspravit veškeré zdivo v okolí, pravděpodobně promazat klenbu, pročistit kouřovody, osadit litinové prvky a další věci. Je toho sice hodně, ale mohlo toho být i víc. Rozhodně se nám nechce pec bourat.“

Bohužel i přes nadšení ze strany majitelů přichází na scénu známý problém v podobě financí. „Jenom na opravách je odhad tak sto tisíc. A to se nebavíme o novém komínu, hnětačích a dalších věcech, které jsou k pečení hleba potřeba.

Celkově by se tedy celý projekt pohyboval kolem dvou set tisíc. Bohužel tyto peníze momentálně nejsou.“ Pomoc s opravou pece tak mohou přímo návštěvníci a podporovatelé dvorka. „Byla zřízena sbírka, do které může kdokoliv přispět.

Pokoušeli jsme se tuto zprávu rozšířit i přes webový server Startovač, který funguje právě na principu sbírky. Zde to ale nevyšlo, na propagaci nebylo příliš času. Trochu mě to mrzí, ale třeba se to povede i jinou cestou,“ dále vysvětlila Sittová. Přispět se tedy může přímo na dvoře Krasíkov.