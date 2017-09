Evžen Kůs v muzeu povypráví, jak zachraňovali koně Převalského v Mongols

Tachov – Divocí předkové našich domácích zvířat se udrželi ve volné přírodě jen velmi zřídka. Platí to i pro nejušlechtilejšího z živočišných přátel člověka, pro koně.

Kůň Převalského v mongolské stepi.Foto: Archivní snímek E. Kůs

Jeho divocí předkové, z nichž byli naši dnešní koně domestikováni, již dnes ve volné přírodě téměř nežijí. Slovíčko téměř, použité v předchozí větě však naznačuje, že alespoň jeden z těchto předků přežil. Je to kůň Převalského, který žije v Mongolsku. I tento druh byl již blízek vyhynutí, ale zachránily jej umělé chovy v zajetí.

Pýchou Česka je skutečnost, že to byla naše pražská zoologická zahrada, která tuto záchranu umožnila. Od doby těsně po druhé světové válce zde existovalo chovné stádo koně Převalského. Chov byl velmi úspěšný, také mu byla vždy věnována mimořádná péče. A tak v nedávných letech bylo možno jedince z tohoto chovu navracet zpátky do volné přírody jeho domoviny, do stepí Mongolska.

A u toho byl také zoolog, který pochází z Tachovska a na své rodiště nezapomněl. Je to RNDr. Evžen Kůs, který celý svůj profesní život strávil v pražské zoologické zahradě. Kromě toho, že je zkušený zoolog, byl vždy i vynikajícím popularizátorem zoologie a umí o exotických zvířatech poutavě vyprávět. A protože byl i u chovu a znovuvysazení koně Převalského, může nám o záchraně tohoto jedinečného živočišného druhu vyprávět zasvěceně s podrobnou znalostí všech detailů tohoto slavného projektu.

Pokud vás toto téma zajímá, přijďte v úterý 19. září v 17.30 hod do sálu Muzea Českého lesa v Tachově. Dr. Kůs nazval svoji přednášku: „Kůň Převalského – záchrana posledního divokého koně v české režii“. Přijďte si tedy poslechnout strhující příběh záchrany posledního divokého předka našich dnešních koní.

Pavel Řepa