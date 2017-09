Festival ptactva zve na pozorování k rybníkům u Plané a Boru

Tachovsko – Na dvou místech Tachovska připravili ornitologové vycházky pro veřejnost. V rámci Festivalu ptactva mohou zájemci navštívit Anenské rybníky u Plané a okolí Boru a s odborným výkladem pozorovat zástupce ptačí říše.

Dudek chocholatý pozorovaný koncem léta u Anenských rybníků u Plané.Foto: Deník / Hříbal Antonín

„Pojďte s námi do přírody podívat se jak to vypadá, když jsou ptáci na tahu. Během nenáročné osmikilometrové vycházky kolem Anenských rybníků u Plané se rozloučíme s našimi ptáky před jejich cestou na jih a přivítáme první zimní hosty,“ zvou ornitologové z ze správy CHKO Český les v Přimdě s tím, že návštěvníci si mohou vyzkoušet pozorování mokřadních druhů stativovým dalekohledem a možná přiletí i orel mořský.



Předpokládaná délka vycházky bude asi 3 hodiny. Vhodná je nepromokavá obuv a oblečení do terénu, dalekohled je výhodou. Sraz účastníků je v neděli 1. října v 9:15 u vlakového nádraží v Plané. Průvodci budou Pavel Jaška a Milena Prokopová.



Další vycházka se koná v okolí Boru. „Trasa povede zámeckým parkem k rybníku Tážný. Pro zdatnější účastníky až na Boreček a pro nejzdatnější na další Rybníky,“ popisuje ornitolog Karel Machač. I zde je vhodné si vzít dobré oblečení a obuv do terénu. Případně dalekohled a svačinu. Akce se konají za každého počasí. Sraz je v Boru před zámkem v neděli v 9 hodin.