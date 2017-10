Filipovi pomáhá i mistr světa v cyklokrosu Zdeněk Štybar

Ostrovce – Už od počátku léta se lidé z Černošínska zapojili do charitativní akce pro Filipa. Devítiletý Filip je po zdánlivě nenáročném zákroku v nemocnici ochrnutý a retardovaný. Jeho zdravotní stav se moc nelepší.

Rodiče Filípka Směšného potřebují nutně peníze na vůz se speciálními úpravami.Foto: Jana Šatrová, Martina Sihelska

Rodiče pracují, a proto pravidelně Filipa převážejí do zařízení v Plzni. Čím je je však Filípek starší, tím je těžší a rodina má problém jej přenášet do auto sedačky ve vozidle. „Není to jednoduché, hodně by nám pomohl vůz s nájezdovou plochou pro vozíček, nebo něco podobného. Ale na nové auto nemáme a samotná úprava staršího vozu by stále také přes dvě stě tisíc korun,“ říkají rodiče Eva a Miroslav Směšných z Ostrovců. Pro Filipa byl stvořen speciální účet, na kterém by se snad mohla částka na úpravu auta sejít. Nyní v září je tam kolem osmi desítek tisíc, což však moc nepomůže. Za Směšnými se přijel podívat i poslanec Václa Votava, který sám přispěl nemalou částkou.

Dalším velkým obnosem přispěl také trojnásobný mistr světa Zdeněk Štybar z Belgie, který vyrostl v nedalekém Stříbře. „Ostrovce jsou nedaleko Stříbra, kde jsem vyrůstal a rodinu podle jména znám. Doopravdy mě tato situace oslovila a neváhal jsem ani minutu a s radostí jsem Filípkovi a jeho rodině alespoň malinko pomohl. Celkově si myslím, že se má pomáhat na potřebném místě, ať už financemi či laskavým srdcem. Nikdy nevíme, kdy budeme potřebovat pomoci my,“ uvedl Zdeněk Štybar a posílá pozdrav do Ostrovců.

Kromě samotných dárců na účet se postupně ozývají i různé organizace. Například Dolníci ze Stříbra s tamním muzeem Duchmaus se rozhodli na pomoc Filipovi uspořádat Jazzový koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Stříbře. Koncert se již uskutečnil během uplynulého víkendu a byl úspěšný. Výtěžek z akce předají na Benefiční akci v Černošíně 13. října.

Pomáhá i černošínský taneční kroužek 11Stars. „Navíc naše taneční skupina 11Stars uvedla do prodeje kalendář na rok 2018. Malé tanečnice chtějí tímto také pomoci a věříme, že se kalendáře úspěšně vyprodají,“ uvedla vedoucí tanečního kroužku Veronika Merglová. Na základě výzvy se ozvali i chovatelé, Svaz zdravotně postižených a další, kteří chtějí pomoci.