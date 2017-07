FOTO: Akademie přivedla na stadion desítky borských dětí

Bor – Závěrečné dny právě skončeného školního roku využily některé školy například i k pohybovým aktivitám dětí. Žáci Základní školy Bor se tak v posledních dnech školního roku sešli na borském stadionu při sportovním dni, který pro ně pomohla uspořádat pražská Fotbalová akademie Alexandra Zbura.

Děti si mohly zaházet míčkem, čekal je rovněž skok do dálky či běžecké disciplíny.Foto: Deník / Kohout Jiří

Za úspěšným projektem fotbalové akademie, do které se v hlavním městě už zapojily stovky dětí a desítky škol, stojí rodák z Tachovska Alexandr Zbur. „První myšlenka byla založit v Praze sportovní akademii zaměřenou nejen na fotbal, ale také na atletiku a plavání. Chtěli jsme se zaměřit především na to, aby děti sportovaly. Nejde ani o výsledky, ale o to přivést děti ke sportu. Aby sportovaly rády. Někdy totiž výsledky mohou vést k tomu, že se děti rozloží na dvě skupiny – na děti, které honí výsledky a na děti, které nesportují, protože nemají výsledky,“ vysvětlil Deníku zakladatel akademie.

Se stejnou myšlenkou přišel také do Boru. „Zázemí je tady velice slušné, je tu krásný stadion, takže se tímto snažíme sport rozhýbat i v tomto regionu. Bor je první vlaštovka, už tady působíme asi tři měsíce, které vrcholí dnešními pohybovými hrami pro celou školu. Teď budeme chtít uspořádat fotbalový nábor, protože fotbalistů je tady také málo a věříme, že se kluci i holky přihlásí i na fotbal,“ dodal.

Akademie v Boru ale nebude zaměřena pouze na fotbal, hlásit se do ní mohou i zájemci o atletiku.

Pokud se podaří fotbalovou akademii v Boru rozjet, chtějí organizátoři pod hlavičkou akademie startovat i v oficiálních regionálních fotbalových soutěžích. „To už úspěšně praktikujeme v Praze. Ale nechceme být místním klubům konkurentem, to v žádném případě. Chceme být partnerem. Spolupracovat, vychovávat fotbalisty pro místní kluby,“ dodal s tím, že bez pozitivního přístupu radnice a místního sportovního klubu by se start akademie v Boru neobešel. „A za to srdečně děkuji,“ uvedl.