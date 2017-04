FOTO: Bílou vlčí stopou šlo 130 účastníků

Černošín – Už 17. ročník tradičního turistického pochodu Bílou vlčí stopou se konal o víkendu v Černošíně.

Letos se vydalo na desetikilometrovou trasu 123 registrovaných účastníků. Více uvedl starosta města Miroslav Plincelner. „Zřejmě jich bude o pár desítek více, každoročně se nám stává, že někteří se vůbec nezaregistrují a jdou rovnou bez přihlášení. Počasí bylo přiměřené, v půli trasy si lidé opekli na ohni párky i klobásy,“ uvedl.

Nezapomnělo se ani na drobnou památku. „Registrovaní účastníci pochodu si odnesli i malé dárky v podobě keramické plakety, ty pro akci vyrobily děti ze zdejšího keramického kroužku,“ uvedla starosta, který se na pochod také vydal a upřesnil, že název je odvozen od Bílé soboty, nikoliv od toho, že se chodí sněhem.

Někteří šli pěšky, jiní s kočárky a psy, další jeli na kole, jako třeba Miroslava Danková. „Já to jezdím vždy na kole, letos jedu už asi podesáté a jsem ráda, že počasí je tak akorát, protože vloni jsem dost zmokla. Je to pohodový pochod, jela jsem ho i s kočárkem, když byl syn malý. Líbí se mi letošní dárek, keramický přívěsek, je to moc hezky udělané, máme šikovné děti,“ usmívala se účastnice akce.

Martina Sihelská