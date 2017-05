FOTO: Keltská májka v Halži měla úspěch

Halže - Nedělní podvečer a večer patřil napříč celou Českou republikou májkám. Tachovsko samozřejmě nebylo výjimkou.

Snad ve všech obcích se během dne vztyčil tradiční zdobený sloup. Na některých místech ale pojali májku trochu netradičně. Řeč je o Halži. Zde se totiž konala takzvaná Keltská májka. "Sice nemáme úplně důkazy, že kelti žili přímo v místě nynější Halže, ale jistě se zde pohybovali,"řekli na začátku manželé Kočandrlovi. Keltské májce, která se na Tachovsku pořádala v minulosti například i v Olbramově, nechybělo opravdu nic. Před samotným zaplétáním museli muži nejdříve dobít jamku hlídanou ženami a pak se již přistoupilo k samotnému zaplétání. To se až na několik chvil dařilo a během několika minut byla Keltská májka nazdobena tak, jak se patří. Samozřejmostí byl pak oslavný tanec a dostalo se také na pálení čarodějnice a přivítání jara.

I přes to, že se Keltská májka konala v Halži poprvé, přilákala desítky návštěvníků a to nejen z Halže. Někteří se přijeli podívat také z nedalekého okresního měst a rozhodně toho nelitovali. "Je to zase něco nového. Stavění májky je sice všude, ale tento druh se jen tak nevidí. Doufáme, že v tom budou pokračovat i v dalších letech," řekli návštěvníci z Tachova