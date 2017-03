FOTO: Konvoj amerických a britských vojáků projížděl kolem Plzně

Plzeňsko - Vojáci míří do Polska, kde budou působit v rámci NATO.

Hraničním přechodem v Rozvadově dnes postupně projíždí konvoj britských a amerických vojáků. Prvních 18 z celkem 125 vozidel vyrazilo z Rozvadova směrem do vnitrozemí před půl desátou.

Na odpočívadle v Rozvadově obě části konvoje za asistence státní a vojenské policie krátce zastavily pro předání nejdůležitějších pokynů. Jádro celého konvoje tvoří američtí dragouni z 2. jízdního pluku (2. Cavalry Regiment), jeho součástí je i padesátka Britů. Spojenečtí vojáci s sebou vezou desítky obrněnců Stryker, vozy Hummer nebo britské Šakaly.

Čtěte také: Lidé děkovali, že jsme vojáci, říká oceněný rotmistr

Průjezd konvoje by neměl způsobit žádné výraznější dopravní komplikace.

Armádní kolonu mohou sledovat lidé na dálničních mostech i na Plzeňsku.

Konvoj bude dnes pokračovat do Prahy a následně po dálnici D10 do Jaselských kasáren ve Staré Boleslavi, kde stráví noc. Poslední část konvoje by měla opustit Česko v neděli přes hraniční přechod v Náchodě. Konvoj 550 vojáků míří do Polska, kde budou vojáci působit v rámci snahy NATO o posílení svých východních členů.