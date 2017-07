FOTO: Mažoretky předvedly své celoroční úsilí. Roztleskaly společenský sál

Tachov – Společenský sál v areálu Mže rozezněla v pátek večer hudba. Už pošestnácté se zde konal Večer mažoretek.

Přítomným se představila děvčata z pěti oddělení, pouze tři však zůstala pod vedením učitelky Základní umělecké školy Tachov Antonie Francové. „Z kapacitních důvodů jsem už nezvládla vést všechny skupiny. Přiznávám, že určitou roli sehrála i únava. Mažoretky už vyučuji dvacet let, a jak mě to baví a nabíjí mě to, je to práce s dětmi a jsem z ní někdy strašně unavená,“ řekla Tachovskému deníku učitelka a vzápětí dodala, že je spokojená s tím, jak tachovské mažoretky fungují nyní. „Dvě skupiny převzala bývalá žačka Markéta Pacnerová, která je vyučuje v rámci zájmového kroužku Domu dětí a mládeže Mraveniště Tachov. Spolupracujeme spolu a i díky jejímu zájmu a úsilí je tady dneska tolik návštěvníků,“ doplnila.

Mažoretky během večera za hlasitého povzbuzování a potlesku diváků předvedly celoroční práci, kterou se v jednotlivých skupinách naučily.

Závěrem večera pak čekalo diváky překvapení v podobě absolventského představení pěti děvčat, která úspěšně ukončila sedmileté studium v rámci Základní umělecké školy Tachov. „Jsem na holky moc pyšná a přeji jim to nejlepší do budoucna. Studium na Základní umělecké škole je pro ně takovou malou vstupenkou k dalšímu vzdělání na uměleckých nebo hudebních oborech. A protože jsou děvčata mezi sebou kamarádky, neviděli diváci pouze pět absolventek, vystoupení nacvičila celá jejich skupina,“ usmála se Antonie Francová.

Podle ohlasů návštěvníků, ale i samotných mažoretek se večer povedl.

Většinu z vystupujících teď čekají prázdniny a po prázdninách se ke svému koníčku chtějí vrátit. „Myslím si, děvčata budou pokračovat i další školní rok. Co mě trochu mrzí je, že některé nechodí na zkoušky. Potýkáme se s častou absencí a holky se pak nestačí všechno naučit. Dobře je vidět při vystoupení, některé stojí a nevědí, co mají dělat. Chtěla bych poprosit rodiče, aby děvčata na hodiny posílali. Mažoretky nejsou ukázkou jednotlivce, ale celku, a pokud celkový dojem dvě nebo tři děvčata kazí, je to obrázek celé skupiny,“ povzdechla si závěrem Antonie Francová.