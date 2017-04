FOTO: Morana skončila ve Mži

Tachov – První dubnovou neděli nabídlo Muzeum Českého lesa v Tachově ukázku tradičního lidového zvyku, Smrtné neděle.

„Letos se jednalo o šestý ročník. Vše začalo akcí muzea jménem Rok na vsi. Tato akce připomínala všechny jednotlivé svátky, na které se již tak nějak zapomnělo. Nakonec se dochoval Masopust, betlém a právě dnešní smrtná neděle," řekla Deníku učitelka ze Základní školy Hornická Marie Klečatská. Právě žáci z Hornické mají na oslavách smrtné neděle velké zásluhy. „Rozhodně nejsou nuceni. Ptám se jich, jestli chtějí jít a přišli již po šesté za sebou. To samotné již o něčem svědčí. Navíc i všichni přišli na páteční zkoušku i když bylo ředitelské volno. Zaslouží si tedy opravdu velkou pochvalu," dále řekla učitelka.

Skupina žáků sedmých a osmých tříd nejdříve v prostorách muzea předvedla vystoupení, právě na téma smrtné neděle, vhození Morany do řeky a vítězství Vesny, neboli jara. Poté se již průvod rozešel k nedalekému mostu přes Mži, kde došlo k samotnému vhození symbolu zimy do vody. Účinkující rozhodně nebyli jediní, kteří se na pochod vydali. Společně s nimi totiž vyšlo také mnoho lidí z řad veřejnosti. A ti byli celou akcí nadšeni. „Na takovéto tradiční svátky se již začíná zapomínat. Zrovna smrtná neděle je takovým smutným příkladem. Je škoda, aby podobné tradice zcela zmizely. To je asi hlavní důvod celého dne," dále řekla Klečatská.

Program v muzeu ale rozhodně nekončil vhozením Morany do Mže. Především pro malé účastníky smrtné neděle byla připravena velikonoční dílna, ve které si děti mohly vyrobit vajíčka na rychle se blížící velikonoční svátky.