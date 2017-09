FOTO: Na Rapotíně by měly do budoucna vzniknout desítky parkovacích míst

Tachov – Otázka parkování na sídlišti Rapotín je nejspíše stále nekončící záležitostí. Oheň pod kotlem tentokrát zapálilo přesunutí betonových bloků do lokality u hřbitova.

Naštvaná reakce místních na sebe samozřejmě nenechala dlouho čekat, jedna se objevila přímo na zátarasech. „Realizace ještě není kompletní a samozřejmě se bude dodělávat. Víme dobře o tom, že z estetického hlediska se zatím nejedná o povedený projekt. Nějak se ovšem jednat muselo, jelikož situace u hřbitova by mohla brzy způsobit i nějaké neštěstí v podobě srážky automobilů. Celou situaci jsme chtěli původně řešit buď značkami, nebo žlutými čárami. Ovšem podle Policie České republiky jsou obě tato řešení nereálná, jelikož v tomto místě se nesmí stát, tudíž by případné značky byly zbytečné,“ řekl místostarosta Tachova Jan Straka. Jak dále dodal, rozhodně se nejednalo o prvoplánovou akci, ale o déle zamýšlený projekt.

Ovšem pro obyvatele rapotínského sídliště bude jistě mnohem zajímavější fakt, že město nad parkovací situací v této lokalitě rozhodně hůl nezlomilo, i když je opravdu žalostná. „Do budoucna by mělo dojít k realizaci zcela nového parkoviště, které by se nacházelo mezi posledními bytovkami sídliště a garážemi. Podle informací od Odboru investic by se zde mělo vybudovat přibližně do stovky parkovacích míst,“ dále řekl tachovský místostarosta.

Dalším z řešení bude i přesunutí stávající točny autobusů. Ta by se po dokončení staveb měla nacházet v nové obytné zóně, která nyní vzniká. „Autobusy by se zde otočily a zároveň by obsloužily novou bytovou oblast. Tímto plánem by se uvolnil velký kus místa u hřbitova. Došlo by zde ke zrušení zákazu vjezdu a předělovacího valu, který se zde nachází. Tím by se mohla situace na Rapotíně přeci jen velmi zlepšit.“

Mnohým jistě na mysl vyběhne projekt parkovacího domu, nad kterým se určitou dobu také přemýšlelo. Podle Straky by ale toto řešení nejspíše příliš úspěchu nesklidilo. „Samozřejmě to není špatný nápad, ale trochu pochybuji o tom, že by zde parkovala většina rapotínského sídliště. Navíc pokud by se jednalo o placené parkování. Raději jsme přistoupili ke zmiňované možnosti, která poskytne na nějaký čas dostatek parkovacích míst a zadarmo.“