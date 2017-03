FOTO: Prasklá hadička na toaletách vytopila školu

Tachov - Přístavbu Základní školy Hornická v Tachově vytopila ve čtvrtek ráno voda unikající z prasklé hadice v sociálním zařízení. Ta podle prvních dostupných informací praskla už během noci v nejvyšším patře budovy a do příjezdu hasičů stálo ve všech místnostech školy od dvou do pěti centimetrů vody.

Vytopených prostor si všimli zaměstnanci až ráno při příchodu do školy. „Voda stékala ze schodů a protékala už i stropy. Spoustu jí stálo na podlaze. Volali jsme proto hned hasiče,“ řekl Deníku školník přístavby Vasil Popovič.

Profesionální jednotka hasičů situaci na místě zhodnotila a přivolala na pomoc posilu z řad profesionálních i dobrovolných hasičů. Na odčerpání vody použili vysavače na vodu a čerpadlo. Zapojili se také do úklidu a přenášení nábytku a školních lavic. „Po příjezdu jsme zjistili, že jsou vytopená dvě nadzemní podlaží a zjistili jsme odkud voda uniká. Voda tekla zřejmě celou noc a kromě stropu v horním patře bylo vytopeno všechno. Povolal jsem proto další jednotky hasičů, abychom situaci zvládli. Zasahují tady dvě profesionální jednotky a jedna dobrovolných hasičů. Po jejich příjezdu už to šlo rychle, nasadili jsme vysavače a začali vytopené prostory odsávat od horních pater směrem k suterénu,“ řekl velitel zásahu Michal Timura.

A přestože dnes školáci při příchodu do školy narazili na zavřené dveře, ředitelské volno to pro ně neznamenalo. „Výuku jsme zajistili v hlavní budově školy. Děti si před školou převzali jejich třídní učitelé a postupně je odvedli do druhé budovy. K výuce jsme uvolnili učebny a třídy družiny,“ obeznámila referentka Jana Kožnarová.

Budova Základní školy Hornická v Tachově patří městu Tachov, to bude po vyčíslení škody řešit pojistnou událost.