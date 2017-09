FOTO: Přístřešek na židovském hřbitově skýtá ochranu před deštěm

Tachov – Starý židovský hřbitov v okresním městě patří z hlediska historie k nejvýznamnějším tachovským památkám. Založen byl před více než čtyřmi sty lety.

Poté, co zde v roce 1815 našel místo posledního odpočinku významný židovský rabín Nachum Sofer, stal se hřbitov dokonce poutním místem. A právě nad obnoveným hrobem v nedávné době vyrostl nový přístřešek. „Při významných svátcích se sem sjíždějí rabíni a významní představitelé židovské víry, aby se zde za rabína Nachuma Sofera pomodlili. Při svých návštěvách na starém židovském hřbitově v Tachově vyjádřili přání stavby přístřešku, kde by se mohli v případě nepřízně počasí schovat. Toto skromné přání jsme jim splnili,“ řekl Deníku historik Muzea Českého lesa v Tachově Václav Fred Chvátal a doplnil, že až do konce druhé světové války k rabínovu hrobu mířilo mnoho poutníků. „Někteří věřící mu přisoudili zázračnou moc a svá přání chodili prosit k jeho hrobu,“ doplnil historik.

Dvacáté století ale nebylo pro starý židovský hřbitov šťastným obdobím. Na jeho postupné devastaci se podílela už nacistická okupace, v druhé polovině dvacátého století pak nejvíc rozšíření Chodské ulice a výstavba budovy pro tehdejší Pozemní stavby. Část náhrobků tehdy byla nenávratně zničená, některé se rozkradly a část z nich se podařilo zachránit a odvézt na hřbitov do nedalekých Mariánských Lázní. „Podařilo se nám vyjednat, že se odvezené náhrobní kameny vrátí zase zpět do Tachova. Jedná se o šedesát nejcennějších náhrobních kamenů a zpět na starý tachovský židovský hřbitov by se měly vrátit nejpozději do konce letošního roku,“ doplnil Václav Fred Chvátal a podotkl, že původně jich na hřbitově bylo šest set. „Více než tři sta náhrobků, které na hřbitově byly, stále postrádáme, zřejmě jsou už nenávratně pryč. Stále po nich pátráme ale buď jsou na soukromých zahradách nebo někde zavezeny,“ uzavřel historik muzea.