FOTO: Studánka oslavila výročí, 610 let od první zmínky

Studánka – Jak bývá už nespornou tradicí, společenské akce v obci Studánka bývají vskutku mimořádné. Také tento rok, pro obec minijubilejní, si místní občané opět přišli na své.

A nejen oni, ale i lidé z Tachova a širokého okolí. Na oslavy 610. výročí založení obce se sem sjelo hned několik stovek zájemců, dychtících po skvělé zábavě, aby důstojně oslavili tento významný den.

Však také bylo co oslavovat. Obec v posledních letech kvete do krásy a zatímco z jiných obcí tachovského okresu mladí lidé utíkají do větších měst, tady, ve Studánce, je to naopak. Agilní vedení obce každý rok své občany něčím překvapí. A budovat kvalitní zázemí, to je tady v popředí zájmu všech místních občanů. Není proto divu, že tady mladí valem přibývají.

Když kolem desáté hodiny dopoledne začal nabitý celodenní program, končící hluboko po půlnoci, bylo všem nadmíru jasné, že se budou opět náramně bavit.

Soutěž v pojídání koláčů, vystoupení dechové kapely Domažličanka a místních nadšenců, tvořících základ folk countryové skupiny Piková dáma rozjeli odpolední zábavu, jak se patří. Stánky s tradičním občerstvením, skákací hrad pro děti a jiné atrakce, byly opět na pořadu dne. Jedlo se, pilo a hodovalo, lidé zpívali, tančili na trávníku před pódiem, zkrátka vše probíhalo tak, jak se na oslavy patří. A na zeleném parketu bylo vidět i tachovské zastupitele, včetně jejich přátel a rodinných příslušníků.

A přípravy? Na to jsme se zeptali starostky obce, Ireny Zapletalové. „Krásný den, všechno, včetně počasí, se nám povedlo,“ říká s nadšením a na tváři je vidět dokonalá spokojenost. „Přípravy? Co k tomu říci. Mám kolem sebe lidi, kteří stojí opravdu za to. Obecní hasiči, sportovci místního fotbalového klubu, vedení obce, aktivní ženy a nakonec i náš přítel, zvukař, konferenciér a duše zábavy Milan Mudroch s kolektivem, ti všichni se postarali o to, aby oslavy našeho výročí, proběhly na jedničku. A výsledek, nakonec, posuďte sám. Vřelý dík patří všem, včetně obětavých účinkujících.“

Že bylo na co se dívat, o tom nebylo sporu. Trávník místních fotbalistů posloužil docela jinak, než bývá zvykem, a tak se na něm křepčilo, leželo a odpočívalo a nakonec posloužil i k běžeckému závodu dětem o sladkosti a drobné ceny, o který byl nevšední zájem.

„Když mě starostka obce požádala, zda bych se nepodílel na přípravách oslav, neváhal jsem ani na okamžik. Dělám ozvučení desítkám hudebních těles po celých Čechách, ale i na Ostravsku a Znojemsku. Sem, do Tachova patřím a vážím si všech lidí, kteří tady kolem mě jsou. Především jejich ochoty, dělat nezištně, něco pro druhé,“ okomentoval Milan Mudroch.

Dražila se také motorová sekačka. Dokonalý stroj, „emerické“ výroby žnoucí za vedra i deště, vydražil místní příznivec za deset tisíc korun. A pak už, úderem osmnácté hodiny, vběhla na pódium skupina Skavare se svým stylem ska. Byla to taková předzvěst večerního vystoupení Kabátu revival a revivalu Daniela Landy v jednom seskupení, a to už to na hřišti jenom vřelo. Nebylo divu, že lidí stále přibývalo. Když kolem dvaadvacáté hodiny účinkující svlékli kabáty, ke slovu přišel opět Milan Mudroch. Jeho noční retro diskotéka byla důstojnou tečkou za oslavami, které lze opět, bez nadsázky, nazvat jedinečnými.

Studánečtí opět prokázali, že jsou v mnohém vepředu. Mají obec plnou lidí, jimž obětavost nechybí. Nebylo to poprvé, co o tom dokázali přesvědčit všechny kolem sebe. Vždy měli a bezpochyby mají, čím se pochlubit.

Oldřich Voráček