FOTO: Takové kroupy jsme ještě neviděli, říkají v Černošíně

Černošín – Část Černošína se v noci na pátek ocitla bez proudu, zaparkované vozy mají poničené karoserie, zahrady jsou v katastrofálním stavu. Naštěstí se ale nikomu nic vážného nestalo, a tak noční řádění živlů nad Černošínem a v okolí odnesly hlavně domy, stromy a věci, případně drobná zvířata.

Rodině Čampulových zničily kroupy nový skleník. "Dvě desítky skel rozbitých a stromy skoro oholené, plno listí je pryč. Byla to opravdu velká bouřka a velké kroupy. Skleník byl nový, stál 30 tisíc, jsou to velká skla, dvacet kusů je pryč. Syn hned volal výrobci a zajistil nová skla. Záhadou mi je, že plodům uvnitř se vůbec nic nestalo," řekla Deníku Marie Čampulová.

"Auto má karoserii plnou důlků, a to jsem na tom ještě dobře. Soused má u vozu vysklené zadní sklo," uvedla Michaela Cuřínová. Jak pro Deník dále řekla, tak velké kroupy ještě neviděla, měly v průměru asi sedm centimetrů.

„Přišlo to strašně rychle, auto má úplně zničenou karoserii. Starosti navíc, musím obvolat pojišťovny, kvůli oběma autům, novějšímu i staršímu. Je to bezmoc, koukat z okna na to, jak vám živly ničí majetek," posteskl si další z černošínských obyvatel, Bohumil Ranš.

V městečku řádily živly už před šesti lety, kdy bouřky část Černošína zaplavily. „Přírodě neporučíme, ačkoliv se snažíme o všechny možnosti, jak město ochránit. Zatím bych řekl, že újmy jsou jen někde – místně, nejvíce vidím spadané větve, listí, u muzea máme pryč jedno střešní okno," uvedl starosta Miroslav Plincelner.

Neklidnou noc popsala Deníku také Jitka Naušová. „To byl rachot, lítali jsme v pyžamech a nočních košilích s baterkami po zahradě a sklízeli, co se dalo. To samé sousedi, elektřina nešla. Ráno jsem musela do práce, tak jsem ještě vše neviděla, zatím jen vím, že mám důlky na autě a omlácené stromy."

Kroupy padaly také v nedaleké osadě Svahy. Rodina Kotkových rozhodně nemůže mluvit o klidné noci. „Nejdříve se pouze blýskalo. Najednou se vše utišilo a po chvíli přišly kroupy velké jak tenisový míček. Doopravdy to znělo, jak kdyby někdo střílel do baráku," popisují noční události členové rodiny. Ranní obhlídka škod ale byla možná ještě horší než samotný zážitek. „Zahrada je poničená, o úrodě raději ani nemluvím. Všechna auta jsou pomačkaná. U jednoho jsme před týdnem pořizovali nové páté dveře. U těch je nyní vysypané sklo. Kus ledu jsme našli až u brzdového pedálu. Kroupovou smršť samozřejmě odnesla i kulna a skleník. Obojí vypadá, jak kdyby se někdo trefoval pistolí. Navíc máme i rozbité střešní okno na baráku. Takovéto kroupy jsme opravdu hodně dlouho neviděli. Největším paradoxem ale je, že v několik kilometrů vzdálených Boudách padaly zcela normální malinkaté kroupy."

