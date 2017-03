FOTO: Tanečnice z Černošína přivezly ze soutěže bronz

Černošín - První ročník postupové taneční soutěže Czech Dance Tour 2017 znamenal skvělý úspěch pro malé tanečnice z Černošína. Ty přivezly ze sobotního klání dětských tanečních skupin v hale plzeňské Lokomotivy třetí místo.

Jak o soutěži řekla manažerka Hana Čermáková, původně se takové soutěže konaly na jednom místě, šlo o pohárové soutěže v Praze. "Nyní jsme se rozhodli jezdit za tanečníky do jejich regionů, takže od března do května s naší soutěží navštívíme osm českých a moravských míst, nejbližší akce bude v Jindřichově Hradci, poté ve Spořicích," vysvětlila Čermáková.

Plzeňská hala byla plná tanečníků i diváků. "Měli jsme čtyři kategorie, celkem jsme viděli 39 choreografií, přičemž některé skupiny vystoupily i vícekrát. Celkem zde bylo 482 tanečníků a 554 diváků. V každé kategorii jsme odměnili první tři místa tak, že každý tanečník dostal svou medaili, ne tedy družstvo, ale i každý jednotlivec. Cílem akce je roztančit Česko, protože tanec je smysluplná činnost v každém věku a přináší radost," dodala manažerka soutěže.

Také tachovský region měl v soutěži svého favorita, tím byla dětská skupina 11 Stars z Černošína pod vedením Veroniky Merglové. Děvčata vystoupila se dvěma choreografiemi. "V naší disciplíně freestyle se tanečnice uvedly skvěle. Vůbec jsme nedoufaly v nějaké umístění, o to větší pak byla radost ze třetího a osmého místa. Pro nás to byla velká zkušenost a zážitek a nakoplo nás to dále. S vítěznou choreografií určitě vystoupíme ještě na pouťové zábavě v Černošíně 22. dubna," řekla vedoucí kroužku. "Chtěla bych touto cestou moc poděkovat všem, co nám věřili a podpořili nás. Tělovýchovné jednotě Sokol, městu Černošínu, rodičům tanečnic a já i svému tátovi Davidu Merglovi, protože i díky jeho nápadům vznikla tak skvělá choreografie. Maminka Nina Čepičková nám zase ušila taneční kostýmy. Všichni jsou skvělí a my moc děkujeme," vzkazuje za celý tým Veronika.

Starosta Černošína Miroslav Plincelner je právem na malé taneční hvězdy hrdý. "Když jsem ty holky viděl tancovat, říkal jsem si, mají na víc, jsou šikovné a když řekly, že jedou na soutěž, věřil jsem od začátku, že uspějí. Mají výborné vedoucí, často trénují a je pak radost vidět, že jejich úsilí je korunováno úspěchem. Já sám jsem rád, že v našem městě máme takové tahouny, co obětují čas podobným aktivitám. Město je rádo podpoří," uvedl Plincelner.