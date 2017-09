FOTO: Věž kostela si na kříž ještě počká

Černošín – V úterý dopoledne ožilo poklidné městečko Černošín mimořádnou akcí. Na špici místního kostela svatého Jiří se měl vrátit opravený a pozlacený vrcholový kříž.

Přivolaná firma s plošinou a odbornými pracovníky však usazování opraveného kříže na vršek kostela musela přerušit. Důvodem bylo zjištění havarijního stavu vrcholové hrotnice. Podle odborného poradce Miloslava Antropisue, se její poškození ukázalo až díky sundání kříže, který nedávno zasáhl blesk. V současném havarijním stavu by nejspíš kříž neudržela.

K odinstalování silně nahnutého kříže na kostele svatého Jiří v Černošíně se během loňského podzimu podílelo několik hasičských jednotek. „Museli jsme začít jednat. Odstranit kříž bylo nutné, od bouře došlo k vyhnutí a při posledním větru se navíc vyklonil. Při jeho váze mohlo dojít i k pádu,“ řekl tehdy Deníku starosta Černošína Miroslav Plincelner.

Tento týden se měl opravený kříž na své původní místo vrátit. Při jeho instalaci se ale zjistilo poškození již zmíněné hrotnice. „Hrotnice, která se zdála být v pořádku, nevyhovuje a musí být nahrazena novou. Kříž by v tomto stavu neudržela a byla to doslova nějaká prozřetelnost starosty Miroslava Plincelnera, že kříž nechal sundat, jak se říká, za pět minut dvanáct, protože by opravdu zřejmě spadl. Nyní je potřeba ve vrcholové části postavit lešení, ze kterého bude provedena oprava a zařídit odbornou firmu,“ uvedl Miloslav Anropius.

Starosta Černošína chce, aby vše dospělo do zdárného konce. „Bude to sice pro město další finanční zátěž, ale je potřeba to dokončit a pokud to bude ještě v letošním roce, budu rád. Věřím tomu, že vše dobře dopadne a naše černošínská dominanta se opět zaskví ve své plné kráse,“ uvedl starosta Černošína Miroslav Plincelner.

Martina Sihelská, Jaroslava Hohlová