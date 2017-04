FOTO: Vozíčkáři se rádi schází, v pátek hráli bowling

Tachov – Přátelé, kteří mají společného jmenovatele, jímž je tělesné postižení, se pravidelně schází po celý rok.

Naposledy to bylo v pátek při bowlingu na tachovském zimním stadionu. „Pohodlně se sem dostaneme, je zde výtah a k dráhám i nájezd,“ pochvalovala si Anna Kolářová, předsedkyně Svazu tělesně postižených Tachov – vozíčkáři. „Máme osmnáct členů a ne všichni jsou jsou na vozíčku. Tak si můžeme i vzájemně vypomoci,“ dodala s tím, že jak sami říkají, je jich sice málo a vždy se na sebe těší. „U nás se o nemocech nemluví, snažíme se mít pozitivní náladu,“ podotkla a vyzvala, že by rádi mezi sebou uvítali další zájemce podobných postižení, jež by se chtěli účastnit společných setkání. „Dnes na bowlingu je nás trochu méně, protože několik členů je na rekondičním pobytu v Jáchymově a budou se vracet až zítra.“

Každý rok už více než deset let zahajují výroční schůzí, v únoru měli letos masopust s maskami, v dubnu chystají vítání jara. Na řadu ještě přijdou i karetní turnaje, menší výlet do Vítkova a sportovní den. Závěr roku oslaví vánočním posezením. Pravidelně se vozíčkáři schází v klubu důchodců v Tachově ve Stadtrodské.