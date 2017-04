FOTO: Zámky přivítaly novou sezónu

Tachovsko - Hned dva zámky na Tachovsku přivítaly během víkendu novou turistickou sezónu. Řeč je o zámcích v Boru a Svojšíně.

První jmenovaný přivítal po zimě turisty již po patnácté. Stejně jako v předchozích letech si vedení borského zámku přichystalo hned několik druhů prohlídek. Vedle klasického okruhu zpestřeného průvodci v dobových oblecích byly k dispozici také prohlídky specializované spíše pro malé návštěvníky. Během nich se mohly děti naučit jednoduché tance, či boj s mečem. Pomyslným vrcholem vítání turistické sezóny byla speciální prohlídka vedená přímo kastelánkou zámku Galinou Mariannou Kortanovou. Ta provedla skupinu jak po klasickém okruhu, tak i na místa, na která se veřejnost normálně nepodívá. Jedním z nich byly například i šatny pro vystupující. "Někteří z účinkujících se nám po vystoupení svěřili, že nikdy neměli tak pěknou šatnu," řekla kastelánka během prohlídky. Nejspíše nejzajímavější částí ale byla prohlídka hradních věží. Účastníci prohlídky měli tak exkluzivní možnost podívat se například do věže s hodinami. "Bohužel se tam nachází zatím jen ciferník. Hodiny jsou uloženy v depozitáři. Věříme ale, že se brzy zrekonstruují," vysvětlila Kortanová. Jak dále potvrdila, prohlídka byla opravdu netradiční. "Normálně se do takových míst veřejnost zatím nepodívá. Tato prohlídka byla vlastně první svého druhu. Podobné se konají maximálně dvakrát do roka."

Poutavé bylo přivítání zámecké sezóny ve Svojšíně. Zábavu na celé odpoledne si tam našlo mnoho návštěvníku nejen ze Svojšína. Po prohlídce stávající expozice, která zahrnuje například portréty předků, či sbírku žehliček se skupinky zastavily v příjemné kavárně. A tak i zámek ve Svojšíně začíná pravidelně fungovat. Prohlídky budou možné každou sobotu a neděli.