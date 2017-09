FOTOGALERIE: Bor o víkendu žil Loretánskými slavnostmi

Bor – Během uplynulého víkendu se návštěvník Boru rozhodně nenudil. Došlo totiž na dlouho připravované Loretánské slavnosti, které jsou každoročně jednou z největších akcí, během které ožije celé město. Jinak tomu nebylo ani letos.

Během pátku, soboty a neděle došlo na mnoho zajímavých vystoupení, ale i církevní část programu, která je neméně podstatnou částí oslav.

I přesto, že hlavní program jak církevních, tak kulturních částí byl naplánován až na sobotu, borské náměstí ožilo již během pátečního večera. Během něj totiž došlo na samotné zahájení oslav. Toho se ujala nejdříve kapela Chůpela. Toto zajímavé uskupení, které hraje především klasické písně, ale na chůdách, první účastníky zaujalo. Oficiální slova ale zazněla až z úst starosty Boru. „Každý rok je to opravdu náročné připravit slavnosti tak, aby vše vyšlo a všem se líbilo. Můj dík tedy patří určitě Městskému kulturnímu středisku, které to zvládá na jedničku,“ řekl mimo jiné během zahajovacího proslovu Petr Myslivec a zahájil tak letošní Loretánské slavnosti. O zbytek pátečního včera se pak postarala kapela Jenny cz.

Sobotní program startoval již od dopoledních hodin. Návštěvníci, kteří si přivstali tak mohli shlédnout například výstavu motocyklů na borském zámku, nebo se zúčastnit Poutní koncelebrované mše svaté. Hlavní program byl ale připraven u kina. Tam se během dopoledne a odpoledne vystřídala například Domažličanka, zpěvák Martin Maxa, nebo Fleret.

Jako všechny slavnosti, tak i ty Loretánské měly své hlavní body programu. U církevního to byl světelný průvod v Loretě a Mariánská pobožnost, u kulturního pak poslední trojice kapel. A to konkrétně V3ska, Ozzy Osbourne revival a dobře známí Špejbls Helprs. Od pořadatelů to rozhodně byla sázka na dobré koně, protože již první zmiňovaní přilákali na náměstí stovky zájemců, kteří si koncerty na plno užili. Jediným možným kazem slavností v Boru bylo počasí, ale ani to neodradilo mnoho návštěvníků nejen z Tachovska.

Loretánské slavnosti ale nekončily sobotou. Během neděle byl připraven finální program určený především pro nejmenší návštěvníky. Představila se totiž dětem dobře známá Míša Růžičková.