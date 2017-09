FOTOGALERIE: Kafemlýnky i s prvorepublikovým porcelánem

Černošín - Muzeum v Černošíně zahajuje v pondělí 4. září novou expozici, tentokráte na téma káva.

Celá jedna místnost bude vyhrazena všemu, co se kávy týká, výstavu obohatily sbírky převážně tamních občanů. Více prozradila pracovnice muzea Martina Sihelská.

"Lidé z Černošína i okolí přinesli několik desítek starých kafemlýnků, zejména těch mechanických, ale je tu i několik kousků retra, modernějších elektrických mlýnků. Navíc mohou návštěvníci vidět také původní obaly od kávy, jde o plechové dózy a neméně zajímavý je také prvorepublikový kávový servis. Povedlo se nám získat i starou pražičku kávy a keramické dózy na kávu a cukr. Jak už nám zde bylo řečeno jednou návštěvnicí při instalování, jsou to vzpomínky na naše babičky a prababičky, a tak se i naše výstava jmenuje - Kafemlýnky našich babiček," představila novou expozici Martina Sihelská.

Výstava je pro veřejnost otevřena denně od 10 do 17 hodin až do 5. října, souběžně si můžete prohlédnout i stálou expozici. "Do stále expozice jsme přes léto opět získali zajímavé kousky, ale vše neprozradím, ať se zájemci sami přijedou podívat, rozhodně nebudou litovat," dodala Sihelská s indícií , že jde o doplnění expozice u zámeckého pivovaru v Třebeli a firmy Arko.