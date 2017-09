FOTOGALERIE: Patnáctý ročník Dveří jízdárny dokořán zakončil soubor Ondráš

Tachov – Závěrečným pátým koncertem cyklu Dveře jízdárny dokořán byl zakončen již patnáctý ročník tohoto festivalu. O finální rozloučení se postaral vojenský umělecký soubor Ondráš, do jízdárny přilákal desítky návštěvníků.

Déle než hodinu trvající set plný tradičních písní opět na rok uzavřel dveře tohoto festivalu. „V letošním roce byla návštěvnost nižší než v roce 2016. Určitě to přisuzuji i tomu, že byly některé z koncertů svým žánrem cílené na určité skupiny. Přesto považuji za úspěch, že na programy tohoto typu přišlo přes tisíc diváků,“ řekla Deníku pracovnice Městského kulturního střediska Tachov Petra Maroszová. Jak dále dodává, své si opravdu našlo hned několik skupin. „Hudební uskupení a propagátoři loveckých hornů, Corni di Egra se svými německými hosty, oslovovali především členy myslivecké obce a příznivce tohoto směru. Vojenský umělecký soubor Ondráš byl navštíven nejvíce, zaujal diváky – posluchače, kteří mají v oblibě lidové tance a zpěv. Takže mohu hovořit o atraktivnosti v dané chvíli u daných lidí.“

Přestože návštěvnost byla nižší než v minulém roce, pořadatelé Dveří jízdárny dokořán si rozhodně nemohou letos stěžovat. Ročník 2017 totiž přinesl hned několik zajímavých novinek. „Zvýšila se návštěvnost diváků z německého příhraničí, zajímají se o naše programy i o jízdárnu samotnou. Jízdárna získává na stále vyšší popularitě. Důkazem toho je i fakt, že čtyři z pěti koncertů roku 2017 byly uspořádány z nabídky směrem od interpretů. A o to nám přeci jde. Zviditelnit naši kulturní památku tak, aby ji lidé sami vyhledávali,“ dále dodala Maroszová.

Co se dalšího ročníku Dveří jízdárny dokořán týče, návštěvníci se na něj již mohou pomalu těšit. Městské kulturní středisko se navíc pokusí přijít s možností zakoupit vstupenky i jako vánoční dárkový poukaz. Mnoho lidí by mohlo napadnout, jestli šestnáctý ročník tohoto festivalu neohrozí plánované rekonstrukce světecké jízdárny. Podle Maroszové by neměl být žádný problém. „Ano, plány jsou, mám potvrzeno, že rekonstrukce objektu v roce 2018 nikterak neznemožní zorganizování 16. ročníku festivalu. Opět uspořádáme cyklus pěti koncertů, některé i dokreslené dalšími doprovodnými vstupy. Jediné co mohu prozradit, protože je to podloženo uzavřenou smlouvou, je vystoupení operní hvězdy paní Dagmar Peckové v netradičním spojení se Spirituálem Kvintetem.“